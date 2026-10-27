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Ипатов на площадке БРИКС призвал к парламентскому сопровождению исполнения договоренностей 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
27 октября 2026, 10:31

Ипатов на площадке БРИКС призвал к парламентскому сопровождению исполнения договоренностей 

Скриншот видео Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Скриншот видео Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Скриншот видео Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентариям стран БРИКС необходимо не только поддерживать межпарламентский диалог, но и осуществлять парламентское сопровождение исполнения договоренностей. Это отметил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов на третьем пленарном заседании XII Парламентского форума БРИКС в Нью-Дели (Индия), передает корреспондент БЕЛТА.
"Продовольственная безопасность, энергетика, транспортные коридоры, цифровые технологии, промышленность, межбанковское и научное сотрудничество, подготовка кадров - те направления, где у наших государств есть очевидные точки соприкосновения. Сегодня особенно важно перейти от политических деклараций к практической кооперации", - сказал Вадим Ипатов. В связи с этим, по его словам, возникает конкретная задача для парламентов. Необходимо не только поддерживать межпарламентский диалог, но и осуществлять парламентское сопровождение исполнения договоренностей в БРИКС.

Еще одним важным ресурсом видится постоянная работа на различных треках, отметил Вадим Ипатов. Он заметил, что в 2026 году Индия как страна - председатель БРИКС развернула масштабную программу мероприятий (в более чем 25 индийских городах в ходе подготовки к саммиту было проведено более 350 встреч и мероприятий высокого уровня). 

Вице-спикер считает, что необходимы экспертные площадки, рабочие группы, обмен опытом подготовки законодательства, совместное обсуждение новых нормативных решений. Важно, чтобы по итогам этой работы появлялись конкретные предложения - модельные законы, рекомендации и инициативы. 

"Инициатива Президента Беларуси Александра Лукашенко "Интеграция интеграций" (как сопряжение потенциалов различных объединений и торговых структур на евразийском и глобальном пространстве) имеет для нас не только социально-экономическое, но и миротворческое значение, - акцентировал внимание Вадим Ипатов. - Чем больше существует устойчивых каналов экономического, научного, технологического и гуманитарного взаимодействия, тем больше возможностей для государств решать возникающие вопросы путем переговоров и сотрудничества".

В этом же смысле особое значение придается инициативе Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке для формирования принципов сотрудничества на основе суверенного равенства, взаимного уважения и неделимой безопасности, отметил вице-спикер. В 2026 году работа над Хартией перешла в практическое поле более широкого международного обсуждения. 

Белорусские парламентарии рассчитывают, что страны БРИКС подключатся к переговорному процессу, который должен стать системообразующим по выработке принципов взаимодействия в Евразийском регионе. Для парламентов здесь также есть поле деятельности.

Беларусь рассматривает БРИКС не просто как межгосударственное объединение, а взаимосвязанную систему для формирования будущего, отметил зампредседателя Палаты представителей. "Наши экономики связаны торговлей, транспортом, энергетикой, инвестициями, технологиями, - заметил он. - Одновременно сохраняются различия между странами - в экономических моделях, законодательстве, историческом опыте и национальных приоритетах. Но различия между правовыми системами не должны превращаться в барьеры для формирования более представительной архитектуры глобального управления".

Декларация XVIII Саммита лидеров стран БРИКС в Нью-Дели 12 сентября 2026 года подтверждает приверженность равноправию, взаимному уважению, инклюзивности и сотрудничеству с учетом страновых условий и различных путей развития, подчеркнул Вадим Ипатов. По его словам, в этом также заключается важная составляющая миролюбивой внешней политики Беларуси: не противопоставлять государства друг другу, а создавать возможности для диалога, сотрудничества и совместного развития.

Вице-спикер выразил уверенность, что использование потенциала БРИКС позволит превратить межпарламентское сотрудничество в один из реальных инструментов укрепления взаимного доверия и формирования более устойчивой системы международных отношений.

Парламентский форум в Нью-Дели проходит 26 и 27 октября под девизом "Укрепление роли парламентов в интересах развития, ориентированного на потребности людей". Парламентские форумы БРИКС представляют собой ключевой элемент парламентского измерения объединения, направленный на законодательное обеспечение общих соглашений, укрепление многополярности и развитие диалога между странами-участницами и странами-партнерами. Национальное собрание Беларуси принимает участие в мероприятиях парламентского измерения БРИКС с 2024 года.-0-
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