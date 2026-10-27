Ипатов на площадке БРИКС призвал к парламентскому сопровождению исполнения договоренностей 

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентариям стран БРИКС необходимо не только поддерживать межпарламентский диалог, но и осуществлять парламентское сопровождение исполнения договоренностей. Это отметил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов на третьем пленарном заседании XII Парламентского форума БРИКС в Нью-Дели (Индия), передает корреспондент БЕЛТА.

"Продовольственная безопасность, энергетика, транспортные коридоры, цифровые технологии, промышленность, межбанковское и научное сотрудничество, подготовка кадров - те направления, где у наших государств есть очевидные точки соприкосновения. Сегодня особенно важно перейти от политических деклараций к практической кооперации", - сказал Вадим Ипатов. В связи с этим, по его словам, возникает конкретная задача для парламентов. Необходимо не только поддерживать межпарламентский диалог, но и осуществлять парламентское сопровождение исполнения договоренностей в БРИКС.





Еще одним важным ресурсом видится постоянная работа на различных треках, отметил Вадим Ипатов. Он заметил, что в 2026 году Индия как страна - председатель БРИКС развернула масштабную программу мероприятий (в более чем 25 индийских городах в ходе подготовки к саммиту было проведено более 350 встреч и мероприятий высокого уровня).





Вице-спикер считает, что необходимы экспертные площадки, рабочие группы, обмен опытом подготовки законодательства, совместное обсуждение новых нормативных решений. Важно, чтобы по итогам этой работы появлялись конкретные предложения - модельные законы, рекомендации и инициативы.





"Инициатива Президента Беларуси Александра Лукашенко "Интеграция интеграций" (как сопряжение потенциалов различных объединений и торговых структур на евразийском и глобальном пространстве) имеет для нас не только социально-экономическое, но и миротворческое значение, - акцентировал внимание Вадим Ипатов. - Чем больше существует устойчивых каналов экономического, научного, технологического и гуманитарного взаимодействия, тем больше возможностей для государств решать возникающие вопросы путем переговоров и сотрудничества".





В этом же смысле особое значение придается инициативе Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке для формирования принципов сотрудничества на основе суверенного равенства, взаимного уважения и неделимой безопасности, отметил вице-спикер. В 2026 году работа над Хартией перешла в практическое поле более широкого международного обсуждения.





Белорусские парламентарии рассчитывают, что страны БРИКС подключатся к переговорному процессу, который должен стать системообразующим по выработке принципов взаимодействия в Евразийском регионе. Для парламентов здесь также есть поле деятельности.





Беларусь рассматривает БРИКС не просто как межгосударственное объединение, а взаимосвязанную систему для формирования будущего, отметил зампредседателя Палаты представителей. "Наши экономики связаны торговлей, транспортом, энергетикой, инвестициями, технологиями, - заметил он. - Одновременно сохраняются различия между странами - в экономических моделях, законодательстве, историческом опыте и национальных приоритетах. Но различия между правовыми системами не должны превращаться в барьеры для формирования более представительной архитектуры глобального управления".





Декларация XVIII Саммита лидеров стран БРИКС в Нью-Дели 12 сентября 2026 года подтверждает приверженность равноправию, взаимному уважению, инклюзивности и сотрудничеству с учетом страновых условий и различных путей развития, подчеркнул Вадим Ипатов. По его словам, в этом также заключается важная составляющая миролюбивой внешней политики Беларуси: не противопоставлять государства друг другу, а создавать возможности для диалога, сотрудничества и совместного развития.





Вице-спикер выразил уверенность, что использование потенциала БРИКС позволит превратить межпарламентское сотрудничество в один из реальных инструментов укрепления взаимного доверия и формирования более устойчивой системы международных отношений.





Парламентский форум в Нью-Дели проходит 26 и 27 октября под девизом "Укрепление роли парламентов в интересах развития, ориентированного на потребности людей". Парламентские форумы БРИКС представляют собой ключевой элемент парламентского измерения объединения, направленный на законодательное обеспечение общих соглашений, укрепление многополярности и развитие диалога между странами-участницами и странами-партнерами. Национальное собрание Беларуси принимает участие в мероприятиях парламентского измерения БРИКС с 2024 года.-0-