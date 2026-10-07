Интенсивный переговорный график в Танзании: что обсуждал Алейник на полях 153-й Ассамблеи МПС

На переговорах со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили стороны подтвердили обоюдный настрой на динамичное развитие межпарламентского диалога. Особый акцент был сделан на активизацию работы парламентских групп дружбы и выстраивание прагматичного торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества.

Глобальные вопросы совместной повестки на международных площадках, включая динамично развивающийся формат БРИКС, предметно рассмотрены с заместителем председателя верхней палаты парламента Индии (Раджья Сабха) Хариваншем Нараяном Сингхом. Собеседники высказались за максимальное задействование потенциала профильных рабочих групп и углубление двусторонних связей.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление доверия, защита суверенных интересов и поиск новых точек экономического и гуманитарного роста обсуждались во время встреч председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергея Алейника с зарубежными коллегами на полях 153-й Ассамблеи МПС в Танзании, сообщает корреспондент БЕЛТА."На международном треке в Танзании не сбавляются высокие переговорные темпы белорусской парламентской дипломатии", - отметили в Совете Республики.Сергей Алейник встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибой Гафаровой. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и дальнейшего укрепления межпарламентского диалога. С белорусской стороны была выражена твердая поддержка кандидатуры, выдвинутой от геополитической группы "Евразия", Сагибы Гафаровой на пост председателя Межпарламентского союза. Этот шаг стал очередной яркой демонстрацией высокого уровня доверия, союзнических отношений и стратегического партнерства между Минском и Баку.Стратегический вектор партнерства детально обсужден с заместителем председателя Комитета по образованию, науке, культуре и здравоохранению Всекитайского собрания народных представителей Тянь Сюэцюнем. Стороны наметили конкретные шаги по укреплению всестороннего взаимодействия и расширению культурно-гуманитарных связей.Перспективы развития двусторонних контактов и диалога по направлениям взаимного интереса обсуждались с заместителем председателя Народной скупщины Сербии Эдином Дерлеком.