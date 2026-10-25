ИИ не должен нарушать права человека, он должен служить людям - Ипатов

"Говоря об основном тезисе парламентского форума, мы должны иметь в виду, что искусственный интеллект, цифровизация не должны нарушать права человека, жизнеустройство человека. Искусственный интеллект и цифровизация должны служить людям", - сказал Вадим Ипатов.





Вице-спикер отметил, ссылаясь на слова главы белорусского государства, что не следует заниматься цифровизацией, искусственным интеллектом в угоду моде. Это новый инструмент человечества, который должен служить людям.





Девиз XII Парламентского форума БРИКС, который пройдет в Индии 26 и 27 октября, - "Укрепление роли парламентов в интересах развития, ориентированного на потребности людей" - связан с человекоцентричностью. Вадим Ипатов в этой связи подчеркнул важность развития экономик государств. "Наш лидер Александр Лукашенко часто повторяет тезис: экономика прежде всего. Если будет экономика, будет мир, спокойствие, нормальная жизнь людей", - отметил он.

Говоря о межпарламентском взаимодействии, заместитель председателя Палаты представителей обратил внимание на важность развития сотрудничества по линии групп дружбы. В Национальном собрании Беларуси уже действует рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Индии. Вадим Ипатов выразил надежду, что индийские коллеги в ближайшее время реализуют свои полномочия и сформируют такую же группу дружбы с Беларусью непосредственно в индийском парламенте, что позволит установить более тесные и системные контакты на уровне парламентариев. Говоря о межпарламентском взаимодействии, заместитель председателя Палаты представителей обратил внимание на важность развития сотрудничества по линии групп дружбы. В Национальном собрании Беларуси уже действует рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Индии. Вадим Ипатов выразил надежду, что индийские коллеги в ближайшее время реализуют свои полномочия и сформируют такую же группу дружбы с Беларусью непосредственно в индийском парламенте, что позволит установить более тесные и системные контакты на уровне парламентариев.





"Через парламентскую дипломатию распространяются сведения об истории страны, народе. Наряду с официальной дипломатией это большая помощь любому государству в установлении такого миропорядка, который бы обеспечивал стабильность в условиях военных конфликтов, продовольственных проблем, проблем с экологией", - добавил Вадим Ипатов.





Он подчеркнул, что белорусские парламентарии готовы сотрудничать с индийскими коллегами и площадку БРИКС необходимо использовать в полном объеме.





Вице-спикер находится в Нью-Дели (Индия) для участия в XII Парламентском форуме БРИКС. Ожидается, что он выступит на заседаниях форума, а также встретится с руководителями парламентских делегаций стран - участниц организации.-0-