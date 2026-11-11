Хренин: европейские политики используют военную силу для политического влияния на своих граждан

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Руководство европейских стран использует военную силу и мнимую угрозу со стороны Беларуси и России как инструмент влияния на своих граждан. Об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил журналистам на полях саммита ОДКБ в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.
Журналисты обратили внимание, что европейские лидеры регулярно делают заявления о подготовке к войне, и спросили министра, насколько серьезно следует их расценивать. "На это можно по-разному смотреть и оценивать. Что комплекс мероприятий заблаговременной подготовки к войне идет, мы отмечали уже давно. Европейские лидеры про это не говорят, но мы видим, как совершенствуется инфраструктура, отрабатывается логистика - аэродромы, базы хранения", - сказал Виктор Хренин.
"Я уже не говорю про количество мероприятий оперативно-боевой подготовки, которое возросло, и про ту разведывательную деятельность, которая ведется против Беларуси и России. Это все является комплексом мероприятий заблаговременной подготовки к войне", - убежден он.
Министр обороны подчеркнул, что европейские политики используют военную силу как один из инструментов политического влияния на свое общество. Подобные шаги мотивируются тем, что Беларусь и Россия якобы собираются напасть на Европу. "Они нас демонизировали, но мы видим: большинство людей понимает, что это глупость. Как дальше будет, будем видеть", - констатировал он.
Виктор Хренин также поделился подробностями контактов со своим российским коллегой Андреем Белоусовым. Он отметил, что в ходе последних встреч были намечены дальнейшие шаги по развитию сотрудничества между двумя странами.-0-