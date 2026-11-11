Хренин: европейские политики используют военную силу для политического влияния на своих граждан

Журналисты обратили внимание, что европейские лидеры регулярно делают заявления о подготовке к войне, и спросили министра, насколько серьезно следует их расценивать. "На это можно по-разному смотреть и оценивать. Что комплекс мероприятий заблаговременной подготовки к войне идет, мы отмечали уже давно.Европейские лидеры про это не говорят, но мы видим, как совершенствуется инфраструктура, отрабатывается логистика - аэродромы, базы хранения", - сказал Виктор Хренин.