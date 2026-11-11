11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. По итогам заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Москве были приняты решения, направленные на развитие сотрудничества в сфере военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
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Политика
11 ноября 2026, 17:25
Государства-участники ОДКБ договорились о развитии сотрудничества в сфере военной безопасности
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