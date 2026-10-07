Гонка вооружений оттянула большую часть ресурсов, которые служили бы мирным целям - Алейник на Ассамблее МПС

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонка вооружений оттянула на себя большую часть ресурсов, которые должны были бы служить мирным целям. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Сергей Алейник в своем выступлении на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит в Танзании, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Совет Республики.





"Девальвация международного права, военные конфликты, климатические изменения, торговые войны и незаконные санкции - все это делает наш мир хрупким и уязвимым", - указал Сергей Алейник.





Он также обратил внимание: "Усилия, которые человечество предпринимало для борьбы с голодом, пандемиями и бедностью, предупреждения экологических катастроф и других современных вызовов в контексте достижения ЦУР, отброшены на десятилетия назад. Гонка вооружений, поощряемая западным лобби, оттянула на себя большую часть ресурсов, которые должны были бы служить мирным целям. Сегодня почти не осталось вопросов, которые бы не политизировались и не сталкивались с многополярностью мнений".

Председатель Постоянной комиссии считает, что парламентарии как представители народов своих стран должны содействовать развитию межгосударственных отношений на основе взаимного уважения и незыблемости принципа суверенного равенства государств. Председатель Постоянной комиссии считает, что парламентарии как представители народов своих стран должны содействовать развитию межгосударственных отношений на основе взаимного уважения и незыблемости принципа суверенного равенства государств.





"В наших силах продвигать объединительную повестку, а не поддаваться тенденциям, разделяющим страны и народы, - продолжил Сергей Алейник. - В данном контексте мы считаем важной роль парламентариев в реализации повестки дня в области устойчивого развития. Именно парламенты переводят глобальные ЦУР на язык национальных законов, тем самым создавая необходимую правовую основу".





Белорусский спикер подчеркнул, что Межпарламентский союз играет ключевую роль, выступая авторитетной глобальной платформой для выработки единых стандартов и обмена лучшими законодательными практиками, в том числе в сфере государственного управления.-0-





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