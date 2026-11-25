25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия в вопросе конфликта в Украине занимается мегафонной дипломатией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, которое прошло в Гомеле, сообщает БЕЛТА."У нас по проблеме переговоров вокруг украинского кризиса никогда не было контактов с Еврокомиссией. Она регулярно делает какие-то заявления. Но то, что это не сопровождается никакими предложениями конкретными по дипломатическим каналам, направленными российской стороне, мне кажется, подтверждает несерьезность подхода Брюсселя. В частности, Еврокомиссии, которая занимается мегафонной дипломатией", - подчеркнул Сергей Лавров.Он обратил внимание на "интересные" заявления Дональда Туска. "Премьер-министр Польши заявил, что никто не намерен консультироваться с российской стороной по поводу того, каким должен быть европейский аспект предстоящих переговоров. (Глава европейской дипслужбы. - Прим. БЕЛТА) Кая Каллас пока еще занимает соответствующую должность, поэтому ее заявление также необходимо учитывать. Она заявила, что в Европе уже есть архитектура безопасности, это НАТО и Европейский союз. И не надо никому пытаться эту архитектуру переделывать. А задача главная - интегрировать Украину в НАТО и Европейский союз. Она также сказала, что Евросоюз не должен допустить урегулирования, которое учитывало бы интересы российской стороны. Поэтому цену той позиции, которую озвучивают европейцы, мы хорошо знаем", - рассказал министр иностранных дел России.Глава МИД РФ отметил также, что недавно обсуждались заявления, которые прозвучали из Брюсселя. "Что они, дескать, согласовали какую-то команду - европейская пятерка, имея в виду Францию, Германию, Британию, Италию, Польшу. Представителей Евросоюза и НАТО. Это уже семерка получается. И они публично сказали, что эта семерка должна внедриться в процесс переговоров, который возобновился с участием России, США и Украины в Абу-Даби. Мы исходим из того, что сначала должны понять, какую роль Европа собирается играть на переговорах. Если цели, которые она перед собой ставит, изложены в процитированных мной заявлениях о том, что только НАТО и Евросоюз будут определять европейскую архитектуру и что нельзя допустить удовлетворения российских интересов, то зачем вести такие переговоры", - подчеркнул Сергей Лавров.Он уточнил, что российская сторона попросила представителей европейских стран изложить свою позицию. "Они говорят: нет, мы ничего не хотим вам излагать, мы хотим сразу сесть за стол переговоров. Но с такими манерами и с такими намерениями они сядут за стол переговоров и тут же положат ноги на этот стол переговоров. Нам этого не надо", - заключил Сергей Лавров.-0-Фото Марины Васильевой