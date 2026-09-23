Глава МИД Польши оценил перспективы нормализации отношений с Беларусью

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дал оценку перспективам нормализации отношений с Минском после встречи со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает RMF24.Глава польского МИД назвал состоявшуюся встречу "прорывом", отметив, что "отношения между двумя странами на таком уровне, вероятно, не существовали с 2016 года".Кроме того, по его словам, контакты между странами проходят между другими министерствами и на других уровнях.Сикорский также объявил о планах по открытию нового здания польского посольства в Минске в скором времени. Говоря о перспективах нормализации отношений с Беларусью, министр отметил: "Это как подснежник, который может расцвести, если погода благоприятная".Ранее в МИД Беларуси сообщили, что главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Польши 22 сентября провели встречу на полях сегмента высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она, в частности, была посвящена оценке состояния белорусско-польских отношений и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Стороны также обсудили ситуацию в регионе.-0-