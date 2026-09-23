23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дал оценку перспективам нормализации отношений с Минском после встречи со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает RMF24.
Кроме того, по его словам, контакты между странами проходят между другими министерствами и на других уровнях.
Сикорский также объявил о планах по открытию нового здания польского посольства в Минске в скором времени. Говоря о перспективах нормализации отношений с Беларусью, министр отметил: "Это как подснежник, который может расцвести, если погода благоприятная".
Ранее в МИД Беларуси сообщили, что главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Польши 22 сентября провели встречу на полях сегмента высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она, в частности, была посвящена оценке состояния белорусско-польских отношений и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Стороны также обсудили ситуацию в регионе.-0-
Политика
23 сентября 2026, 11:02
Глава МИД Польши оценил перспективы нормализации отношений с Беларусью
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