18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения с Европейским союзом из-за введенных им ограничений уже не носит для Беларуси какого-либо критического характера. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью индийскому изданию CNN-News18, сообщает БЕЛТА.Отвечая на вопрос о возможной активизации сотрудничества с Европейским союзом на фоне диалога Беларуси с Соединенными Штатами Америки, Максим Рыженков отметил, что отношения с США важны для любой страны - как во внешней политике, так и во внешнеэкономической деятельности."Мы, конечно, исходим из приоритета выстраивания нормальных взаимоотношений с этой страной - таких, которые были бы выгодны и нам, и Соединенным Штатам Америки. Но, разумеется, не в ущерб тем вещам, которые имеют для нас принципиальное значение. Например, отношения Республики Беларусь с нашим ближайшим союзником - Россией - никогда не могут быть предметом торга при выстраивании каких-либо отношений с любым западным государством. Это безусловный приоритет, - заявил глава МИД. - Разумеется, подобный диалог между Беларусью и США, который, к слову, характеризуется искренней симпатией лидеров двух стран, не может остаться незамеченным европейскими государствами. Но сегодня отношения с Европейским союзом из-за введенных против нас в свое время ограничений уже не носят для нас какого-либо критического характера".Министр подчеркнул, что Беларусь успешно перенаправила свою торговлю и внешнеполитические усилия в другие регионы и очень успешно с этим справилась. "Поэтому на данный момент вопрос снятия европейских санкций не стоит для нас так остро, хотя мы, конечно, хотели бы нормальных взаимоотношений с Европейским союзом и отмены санкций, поскольку считаем их абсолютно незаконными, противоречащими как духу, так и букве Устава Организации Объединенных Наций", - сказал дипломат.Что касается выстраивания диалога с Соединенными Штатами, то белорусская сторона руководствуется здоровым прагматизмом. "По мере решения определенных вопросов, имеющих значение для американской стороны, скажем так, по линии правоохранительных органов, мы добиваемся снятия ряда санкций со стороны США в отношении Республики Беларусь. Это положительно сказывается на развитии белорусской внешней торговли, поскольку санкции снимаются с предприятий, чьи экспортно-импортные операции имеют огромное значение для развития нашего государства, - добавил Максим Рыженков. - Кроме того, снимаются ограничения с банковской и финансовой систем Республики Беларусь, что также крайне важно для проведения расчетов с нашими партнерами по всему миру".-0-