Глава МИД: Большой Евразии нужны прозрачные правила безопасности и сотрудничества

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрабатываемая Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке - это сугубо добровольный документ, который определяет рамки выстраивания модели развития на континенте. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью газете Berliner Zeitung, сообщает БЕЛТА."Мы никого не заставляем принимать нашу хартию. В отличие от ЕС или НАТО, здесь нет условий вступления. Наша хартия - это сугубо добровольный документ, который не носит обязательного характера. Это свод правил, определяющий дух интеграции на евразийском континенте, который сегодня разделяют большинство находящихся на нем стран. Он определяет отношения государств между собой и рамки выстраивания модели развития на нашем суперконтиненте", - сказал Максим Рыженков.По его словам, это стало необходимым потому, что раньше все государства полагались только на ООН. Однако те стандарты и положения, которые заложены в Устав ООН, сейчас практически не выполняются."Механизмы в рамках Совета Европы и ОБСЕ тоже больше не срабатывают: эти организации местами превратились в инструмент, направленный против неугодных государств, в то время как сами западные страны остаются невосприимчивыми к критике в свой адрес. Раз на Западе нет необходимых предпосылок, мы должны выстроить здесь у себя, в Большой Евразии, прозрачные правила, которые будут служить развитию всех государств и при этом будут повышать степень безопасности, стабильности и сотрудничества", - подчеркнул министр.Максим Рыженков обратил внимание, что в первую очередь хартия говорит о многообразии. Ее инициаторы далеки от мысли заставлять кого-то быть как все остальные, как это делают в Европейском союзе."Есть различные пути политического и экономического развития исходя из базовых условий, в которых находятся государства: наличие выхода к морю, полезных ископаемых, численность населения. В этом многообразии и заключается сила, потому что оно показывает разные пути и создает возможности для здоровой конкуренции", - убежден он.Кроме того, в разрабатываемом документе речь идет о мультикультурности и уважении к духовным и культурным традициям народов, живущих на нашем континенте, включая традиционные семейные ценности. "Мы отвергаем стремление навязать всем универсальные стандарты через инструменты "мягкой силы" или определенные неправительственные организации. Мы все разные и не можем быть одинаковыми, иначе мы потеряем свою идентичность. Если народ начинает отказываться от своих базовых ценностей в пользу якобы универсальных, он перестает быть этим народом", - резюмировал глава МИД Беларуси.-0-