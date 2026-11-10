Глава МИД: Большой Евразии нужны прозрачные правила безопасности и сотрудничества

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрабатываемая Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке - это сугубо добровольный документ, который определяет рамки выстраивания модели развития на континенте. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью газете Berliner Zeitung, сообщает БЕЛТА.
По его словам, это стало необходимым потому, что раньше все государства полагались только на ООН. Однако те стандарты и положения, которые заложены в Устав ООН, сейчас практически не выполняются.
"Механизмы в рамках Совета Европы и ОБСЕ тоже больше не срабатывают: эти организации местами превратились в инструмент, направленный против неугодных государств, в то время как сами западные страны остаются невосприимчивыми к критике в свой адрес. Раз на Западе нет необходимых предпосылок, мы должны выстроить здесь у себя, в Большой Евразии, прозрачные правила, которые будут служить развитию всех государств и при этом будут повышать степень безопасности, стабильности и сотрудничества", - подчеркнул министр.
Максим Рыженков обратил внимание, что в первую очередь хартия говорит о многообразии. Ее инициаторы далеки от мысли заставлять кого-то быть как все остальные, как это делают в Европейском союзе.
"Есть различные пути политического и экономического развития исходя из базовых условий, в которых находятся государства: наличие выхода к морю, полезных ископаемых, численность населения. В этом многообразии и заключается сила, потому что оно показывает разные пути и создает возможности для здоровой конкуренции", - убежден он.
Кроме того, в разрабатываемом документе речь идет о мультикультурности и уважении к духовным и культурным традициям народов, живущих на нашем континенте, включая традиционные семейные ценности. "Мы отвергаем стремление навязать всем универсальные стандарты через инструменты "мягкой силы" или определенные неправительственные организации. Мы все разные и не можем быть одинаковыми, иначе мы потеряем свою идентичность. Если народ начинает отказываться от своих базовых ценностей в пользу якобы универсальных, он перестает быть этим народом", - резюмировал глава МИД Беларуси.-0-
Политика
10 ноября 2026, 20:46
Глава МИД: Большой Евразии нужны прозрачные правила безопасности и сотрудничества
Максим Рыженков. Фото из архива
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