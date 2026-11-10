Глава МИД Беларуси выразил разочарование позицией отдельных союзников на площадке ООН

Он также заявил о необходимости углубления связей ОДКБ с другими региональными организациями на пространстве Евразии с целью формирования сети структур, взаимодополняющей друг друга. "Которая могла бы цементировать формирующуюся архитектуру безопасности на всем нашем евразийском пространстве, - обозначил Максим Рыженков. - Связующим звеном в этом процессе мы видим Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Первый раунд переговоров по этому документу пройдет в Минске в первой декаде декабря этого года. Ожидаем участие делегаций ваших стран в предстоящем мероприятии. Приглашение мы уже все направили".-0- Он также заявил о необходимости углубления связей ОДКБ с другими региональными организациями на пространстве Евразии с целью формирования сети структур, взаимодополняющей друг друга. "Которая могла бы цементировать формирующуюся архитектуру безопасности на всем нашем евразийском пространстве, - обозначил Максим Рыженков. - Связующим звеном в этом процессе мы видим Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Первый раунд переговоров по этому документу пройдет в Минске в первой декаде декабря этого года. Ожидаем участие делегаций ваших стран в предстоящем мероприятии. Приглашение мы уже все направили".-0-





Фото посольства Беларуси в России

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве выразил разочарование позицией некоторых союзников, которую они заняли во время голосования в ООН, передает корреспондент БЕЛТА."Мы неоднократно говорили о принципе корпоративной солидарности в рамках ОДКБ по ключевым для каждой стороны вопросам. Пока, к сожалению, он используется далеко не всегда. Например, у нас до сих пор есть разочарование в связи с позицией отдельных государств - членов ОДКБ по традиционной чернобыльской резолюции, которую Беларусь выдвинула в прошлом году на Генеральной ассамблее ООН", - сказал Максим Рыженков."Считаем, что по таким вопросам поддержка должна быть безоговорочной. Весь отсутствие единства посылает неправильный сигнал мировому сообществу в целом о нашей организации", - подчеркнул министр.