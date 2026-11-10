Глава МИД Беларуси выразил разочарование позицией отдельных союзников на площадке ООН

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"Считаем, что по таким вопросам поддержка должна быть безоговорочной. Весь отсутствие единства посылает неправильный сигнал мировому сообществу в целом о нашей организации", - подчеркнул министр.
Он также заявил о необходимости углубления связей ОДКБ с другими региональными организациями на пространстве Евразии с целью формирования сети структур, взаимодополняющей друг друга. "Которая могла бы цементировать формирующуюся архитектуру безопасности на всем нашем евразийском пространстве, - обозначил Максим Рыженков. - Связующим звеном в этом процессе мы видим Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Первый раунд переговоров по этому документу пройдет в Минске в первой декаде декабря этого года. Ожидаем участие делегаций ваших стран в предстоящем мероприятии. Приглашение мы уже все направили".-0-
Фото посольства Беларуси в России