7 октября, Аваза /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассчитывает, что во время переговорного процесса по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке будет выработан дух взаимодействия в Евразийском регионе. Об этом он заявил в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.
Начало переговорного процесса по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, старт которому был дан в сентябре текущего года в Нью-Йорке на полях ООН, Максим Рыженков назвал убедительным примером единства. Министр особо отметил, что запуску переговорного процесса с участием России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других единомышленников не помешали никакие демарши и бойкоты со стороны ряда других государств, их призывы во время 81-й сессии Генассамблеи ООН к внешнему давлению.-0-Фото Максима Гучека
Политика
07 октября 2026, 14:02
Глава МИД Беларуси рассчитывает на выработку духа взаимодействия в Евразийском регионе
Максим Рыженков
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