Глава МИД Беларуси рассчитывает на выработку духа взаимодействия в Евразийском регионе

7 октября, Аваза /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассчитывает, что во время переговорного процесса по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке будет выработан дух взаимодействия в Евразийском регионе. Об этом он заявил в Туркменистане на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, передает корреспондент БЕЛТА."Рассчитываем, что остальные коллеги подключатся к этому переговорному процессу, который должен стать системообразующим по выработке некоего духа взаимодействия в Евразийском регионе, важного для всех организаций, которые на этом поле сегодня существуют", - заявил министр.Начало переговорного процесса по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, старт которому был дан в сентябре текущего года в Нью-Йорке на полях ООН, Максим Рыженков назвал убедительным примером единства. Министр особо отметил, что запуску переговорного процесса с участием России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других единомышленников не помешали никакие демарши и бойкоты со стороны ряда других государств, их призывы во время 81-й сессии Генассамблеи ООН к внешнему давлению.-0-Фото Максима Гучека