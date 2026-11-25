"Раньше ЕС всегда утверждал, что никогда не ставит требование о прекращении сотрудничества с Россией либо какого-то антагонизма с Китаем. Это (выдвижение подобных условий. - Прим. БЕЛТА) прямое признание, пусть даже части Европейского союза, о том, что все-таки политика имеет гораздо большее значение. И не просто политика, а политика в отношении сдерживания развития России и Китая, которых воспринимает своими соперниками. В этом видим подтверждение определенной лживости предыдущих постулатов европейских политиков", - подчеркнул Максим Рыженков.-0-





Фото Марины Васильевой

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз уже давно стал отчасти военно-политической структурой. Такое мнение выразил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков журналистам после совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.Отвечая на вопрос об истинных причинах приостановления Европейской народной партией членства Сербской прогрессивной партии и фигурировании условий о дистанцировании от Китая и прекращении связей с Москвой, Максим Рыженков отметил небезразличное отношение белорусов к сербам."События в Сербии нас беспокоят, ведь это близкий нам народ, и россиянам тоже. Конечно, то, что сегодня там происходит, не может нас не волновать. В ментальном и культурном планах сербский народ близок славянству, Беларуси и России. Мы с болью видим попытки задушить самостоятельные национальные начала этого народа и подчинить его задачам политической воли Европейского союза", - отметил он.Говоря о Европейском союзе, глава ведомства отметил, что эта структура давно перестала быть исключительно экономическим блоком. "Это было заложено при его создании. Однако он давно уже стал политическим, даже где-то и военно-политическим. Поэтому все чаще в плане развития сотрудничества стран ЕС с разными государствами звучат вопросы не только гармонизации в области экономического сотрудничества или какого-то законодательства, а (обозначаются - Прим. БЕЛТА) именно политические требования. Действительно, вопросы такого характера начинают превалировать - видим это на разных примерах", - сказал министр.