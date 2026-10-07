Глава МИД Беларуси прокомментировал планы Азербайджана принять председательство в СНГ в 2028 году

"Хочу особо отметить важное решение наших азербайджанских друзей впервые принять председательство в СНГ в 2028 году. Азербайджанские друзья продемонстрировали политическую волю, а также стремление сохранить и развивать институт нашего Содружества. Мы им за это очень благодарны. И уверены, что председательство Азербайджана укрепит имидж нашей организации и добавит ей необходимого динамизма", - сказал министр.
Дело в том, что Азербайджан и Армения долгое время воздерживались от председательства в СНГ из-за многолетнего территориального конфликта, который в настоящее время завершен. Стороны находятся на стадии мирного процесса в целях окончательного урегулирования.
Максим Рыженков также поздравил узбекскую сторону по случаю предстоящего принятия председательства в СНГ на 2027 год. "Будем помогать на всех этапах в реализации тех целей и задач, которые наши узбекские друзья ставят перед своим председательством", - заверил он.-0-
Фото Максима Гучека