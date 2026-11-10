Глава МИД Беларуси предложил укреплять солидарность интеграционных структур

"Вся текущая ситуация показывает рождение нового миропорядка, который мы считаем более справедливым - многополярного миропорядка. Формируя его, страны, как мы говорим, глобального большинства - Беларусь, Россия, наши союзники - должны четко осознавать и реагировать на те глобальные риски, вызовы, которые нам подкидывают в первую очередь со стороны Запада, постоянно проверяя на прочность как нашу солидарность, так и нашу готовность идти в этом вопросе до конца", - сказал Максим Рыженков.Он констатировал, что в условиях эрозии международного права и кризиса универсальных многосторонних институтов ООН, которые должны были обеспечивать коллективную безопасность на основе норм международного права, вместо этого поощряется право сильного в межгосударственных отношениях. "С учетом такой позиции, которая сегодня наблюдается в ООН, мы видим, что многие страны начинают больше тяготеть к региональным организациям, таким как ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА, ШОС и другим, которые есть в Африке и на Евразийском пространстве", - отметил глава МИД. По его мнению, в таких организациях можно выработать коллективный ответ на международные проблемы. "Нужно подумать, как укреплять монолитность наших организаций при всей дифференциации политических, экономических подходов. И как крепить эту коллективную солидарность по ключевым вопросам международной повестки, учитывая, что многие страны, которые входят в эти организации, имеют несколько отличные друг от друга приоритеты выстраивания внешней и военной политики", - предложил Максим Рыженков.В связи с этим он обозначил общую задачу: сделать так, чтобы евразийские государства больше выступали единым фронтом, поддерживали друг друга, несмотря на свои отношения или обязательства перед третьим партнером. "Даже в ущерб нашим отношениям с какими-то другими регионами или странами", - заметил министр.Высказался он и о роли Евросоюза: "Выстраивать безопасность в евразийском регионе нам приходится пока без активного участия стран Европейского союза, которые мы рассматриваем как географически входящие в нашу большую Евразию. Но политика самоизоляции этих стран пока не позволяет нам активно использовать их вовлеченность в данный процесс".Максим Рыженков высказал уверенность, что происходящие в странах ЕС процессы, рано или поздно вынудят их обратиться к вопросам безопасности во всей Евразии.-0-