Глава МИД Беларуси ответил на вопрос, потеплеют ли отношения с Польшей

"Разговор был очень содержательный, очень насыщенный обсуждением вопросов - не какими-то взаимными претензиями. Взаимных претензий не было вообще, потому что и мы, и поляки понимаем, что двигаться вперед надо. Очень хорошо, что такая встреча состоялась. Она была своевременна. Вопросы, которые мы обсуждали, в принципе, очень актуальны для наших стран", - сказал глава МИД.





По его словам, в польском обществе также позитивно оценили факт встречи двух министров. Абсолютное большинство граждан и экспертов, если судить по комментариям в социальных сетях, были обрадованы политическими сигналами с обеих сторон, которые позволяют говорить о том, что отношения между странами начинают нормализовываться. "Этого ждут все: общество ждет и в Польше этого, и общество ждет этого в Беларуси", - отметил Максим Рыженков.





Вместе с тем он напомнил, что это не Беларусь вводила первой санкции или закрывала погранпереходы, прекращая сотрудничество по линии правоохранительных ведомств по охране границы.





"Я сказал: мы готовы к восстановлению отношений, торгового сотрудничества, более активного взаимодействия на границе. Польская сторона это уже видит, и упрекнуть нас не в чем", - заявил дипломат.-0-





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Отвечая на вопрос, станут ли теплее отношения между Беларусью и Польшей после встречи глав внешнеполитических ведомств в Нью-Йорке, Максим Рыженков заявил, что надеется на это.