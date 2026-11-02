Генсек ШОС поддержал идею создания Совета организации по устойчивому развитию 

"Перед нами стоит задача выработать эффективные подходы для обеспечения устойчивого развития на пространстве ШОС. По моему мнению, этому могло бы способствовать создание Совета ШОС по устойчивому развитию, соответствующее предложение внесено Российской Федерацией на рассмотрение государств ШОС", - сказал Нурлан Ермекбаев.
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Нурлан Ермекбаев обратил внимание, что эти направления полностью соответствуют Повестке дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года и фактически охватывают все Цели устойчивого развития (ЦУР).
Он также указал, что государства - члены ШОС с учетом национальной специфики выработали собственные подходы в области устойчивого развития. При этом в 2026 году большинство членов организации продемонстрировали индексы ЦУР на уровне, превышающем общемировой.
В то же время данные доклада ООН о ЦУР, который был опубликован в июле 2026 года, свидетельствуют, что несмотря на определенные успехи, достигнутые в рамках реализации ЦУР, прогресс остается неравномерным и недостаточным.
"Наиболее сложно реализуемыми оказались вопросы ликвидации голода, борьбы с изменением климата, обеспечения функционирования населенных пунктов, сохранения морских и земных экосистем, вопросы, связанные с обеспечением безопасного мирового пространства, созданием эффективных гражданских институтов и международного партнерства. Не устранены пробелы и в доступе к финансированию для развивающихся стран", - отметил генсек ШОС.
По его словам, ШОС уже предпринимает шаги для решения указанных проблем. Так, в Бишкекской декларации текущего года члены организации призвали к дальнейшему совершенствованию и реформированию системы глобального экономического управления. Отмечена важность наращивания диалога ШОС с ООН и ее специализированными структурами. Поддержана реформа новой финансовой системы с усилением роли развивающихся государств. Принято заявление об оказании помощи государствам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.
В документе перечислены конкретные мероприятия, направленные на оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и смягчение их последствий. А также высказана возможность развития механизма оказания гуманитарной помощи, отметил Нурлан Ермекбаев.-0-
Фото Татьяны Матусевич