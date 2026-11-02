Генсек ШОС поддержал идею создания Совета организации по устойчивому развитию 

В документе перечислены конкретные мероприятия, направленные на оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и смягчение их последствий. А также высказана возможность развития механизма оказания гуманитарной помощи, отметил Нурлан Ермекбаев.-0-





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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев поддержал идею создания Совета ШОС по устойчивому развитию. Об этом он заявил на Форуме ШОС по устойчивому развитию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА."Перед нами стоит задача выработать эффективные подходы для обеспечения устойчивого развития на пространстве ШОС. По моему мнению, этому могло бы способствовать создание Совета ШОС по устойчивому развитию, соответствующее предложение внесено Российской Федерацией на рассмотрение государств ШОС", - сказал Нурлан Ермекбаев.Он отметил, что в случае поступления документа по созданию Совета ШОС по устойчивому развитию Секретариат готов оказать всестороннее содействие в организации его обсуждения сторонами, а при наличии консенсусного одобрения - в реализации этой важной инициативы.Нурлан Ермекбаев отметил, что в декларациях лидеров государств - членов ШОС, принимаемых в ходе ежегодных саммитов, неизменно подчеркивается приверженность Целям устойчивого развития, выражается решимость обеспечить их достижение.Стратегия развития ШОС до 2035 года и документы отраслевого характера позволяют странам активно развивать взаимодействие по таким ключевым направлениям, как повышение качества жизни людей, здравоохранение, образование, энергетика, природопользование, борьба с изменением климата, зеленое развитие, сотрудничество в области науки и инноваций.Нурлан Ермекбаев обратил внимание, что эти направления полностью соответствуют Повестке дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года и фактически охватывают все Цели устойчивого развития (ЦУР).Он также указал, что государства - члены ШОС с учетом национальной специфики выработали собственные подходы в области устойчивого развития. При этом в 2026 году большинство членов организации продемонстрировали индексы ЦУР на уровне, превышающем общемировой.В то же время данные доклада ООН о ЦУР, который был опубликован в июле 2026 года, свидетельствуют, что несмотря на определенные успехи, достигнутые в рамках реализации ЦУР, прогресс остается неравномерным и недостаточным."Наиболее сложно реализуемыми оказались вопросы ликвидации голода, борьбы с изменением климата, обеспечения функционирования населенных пунктов, сохранения морских и земных экосистем, вопросы, связанные с обеспечением безопасного мирового пространства, созданием эффективных гражданских институтов и международного партнерства. Не устранены пробелы и в доступе к финансированию для развивающихся стран", - отметил генсек ШОС.По его словам, ШОС уже предпринимает шаги для решения указанных проблем. Так, в Бишкекской декларации текущего года члены организации призвали к дальнейшему совершенствованию и реформированию системы глобального экономического управления. Отмечена важность наращивания диалога ШОС с ООН и ее специализированными структурами. Поддержана реформа новой финансовой системы с усилением роли развивающихся государств. Принято заявление об оказании помощи государствам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.