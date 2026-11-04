Генсек ОДКБ отметил растущую значимость Минской конференции по евразийской безопасности 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С каждым разом на конференции растет уровень экспертов и представительство стран. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



"Я третий раз приезжаю в Минск для участия в конференции. С каждым разом растет уровень экспертов, растет представительство стран не только из Евразии. Здесь звучат разные голоса, разные точки зрения. Это была очень хорошая инициатива руководства Беларуси, которая говорит о том, что должен быть диалог. Я абсолютно уверен: данная платформа станет очень серьезной площадкой для обсуждения важных вопросов", - сказал Таалатбек Масадыков.



Говоря о направлениях развития ОДКБ, он указал на то, что организация, среди прочего, делает ставку на развитие собственной аналитической платформы, к которой уже привлекаются эксперты из стран, не входящих в блок. Особый акцент делается на кибербезопасности. Спикер подчеркнул, что в этой сфере пока отсутствуют международные правила, что создает риски использования киберпространства террористическими и преступными группировками. В этой связи ОДКБ уже провела первые учения по кибербезопасности с участием ведущих российских профильных компаний.



Также были подготовлены и согласованы документы, которые будут подписаны главами государств на предстоящем заседании Совета коллективной безопасности. "Речь идет о коллективных авиационных силах и мобильных подразделениях противовоздушной обороны", - отметил спикер.



IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-