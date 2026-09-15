Генсек ОДКБ: инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире

15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выдвинутая Беларусью инициатива о создании Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке заслуживает пристального внимания международного сообщества. Такое мнение высказал генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в своей статье для журнала "Национальная оборона", сообщает БЕЛТА.



Таалатбек Масадыков отметил значимость Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, который сыграл важную роль в сохранении мира и налаживании диалога на континенте в период холодной войны. "Преследуя аналогичную цель, несколько лет назад Республика Беларусь выступила с проектом Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке. Видим рациональность такого подхода белорусской стороны, убеждены в том, что эта инициатива требует пристального внимания со стороны международного сообщества", - подчеркнул он.



Генсек ОДКБ также сообщил, что организация делает ставку на взаимодействие с традиционными международными партнерами в лице ООН, ШОС и СНГ, развивает отношения с новыми объединениями, такими как Африканский союз. "Мы также видим целесообразность возобновления работы с ОБСЕ. После длительного перерыва, связанного с позицией ряда стран, входящих в эту организацию, в мае текущего года состоялась моя встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Хорошей новостью стала искренняя нацеленность моего коллеги на поддержку устойчивого диалога между нашими структурами. По-прежнему убежден в том, что у этой организации есть значительный потенциал, который можно использовать для реализации ее изначальной задачи - укрепления безопасности в Европе", - отметил он.



Говоря о НАТО, Таалатбек Масадыков констатировал: "Когда-то мы предлагали диалог Организации Североатлантического договора. Эти действия не дали результата, тем не менее ОДКБ сохраняет приверженность прагматичному подходу и не считает, что перспектив диалога не существует".-0-