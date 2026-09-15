Генсек ОДКБ: инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 15 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:28 Белорусско-китайский туристический форум пройдет в Бресте в октябре Общество
10:23 ООН: из-за эскалации боевых действий в Йемене более 137 тыс. детей не могут посещать школу В мире
10:09 В Речицком районе работник сельхозпредприятия похитил около 400 л топлива Регионы
10:08 Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года  Общество
09:50 Минчане приютили незнакомца, а он украл у них 7,5 тыс. рублей Регионы
09:35 Почти 80% опрошенных японцев не замечают признаков улучшения ситуации в экономике В мире
09:30 Увидеть икру под микроскопом: где в Беларуси водят экскурсии на осетровый завод Общество
09:05 Мининформ рекомендует отдавать предпочтение национальным видеоплатформам Общество
08:54 Хренин прибыл с рабочим визитом в Китай Общество
08:51 Португальский "Спортинг" будет первым соперником "Столицы" в Лиге чемпионов по мини-футболу Спорт
08:38 В Индонезии нашли обломки пропавшего парома, поиски пассажиров продолжаются В мире
08:26 Арутюнян вышел в основную сетку теннисного турнира в США Спорт
08:18 Генсек ОДКБ: инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире Политика
07:57 Число жертв оползня в Непале достигло 1396 В мире
07:38 Очередная сессия палат Национального собрания откроется в Минске 15 сентября Политика
07:23 Хващинский признан лучшим игроком 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
07:03 Без осадков и до +23°С ожидается в Беларуси 15 сентября Общество
07:00 Лукашенко: Беларусь нацелена на углубление взаимодействия с Никарагуа в различных сферах Президент
07:00 Лукашенко отметил положительную динамику стратегического партнерства Беларуси и Зимбабве Президент
07:00 Главные новости за 14 сентября  Общество
01:00 Франция готовит новые ограничения на соцсети для детей до 15 лет  В мире
00:35 Российские ученые разработали магнитную жидкость с наночастицами, способную избирательно уничтожать опухоли  Технологии
00:12 Глава Минздрава Газы: с 19 сентября ВОЗ прекратит поставки топлива в больницы, обрекая пациентов на гибель  В мире
14.09.26
14.09.26 23:48 У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, по меньшей мере 25 человек числятся пропавшими без вести  В мире
14.09.26 23:24 Хуситы заявили об ударах ВВС Саудовской Аравии по йеменской провинции Саада  В мире
14.09.26 22:55 Вучич заявил о намерении подать в отставку 27 сентября  В мире
14.09.26 22:32 В США заявили о наличии орбитального оружия для контроля над космосом  В мире
14.09.26 22:07 "Арифметика потерь". Концерт-реквием "Каждый третий" представили в Нижнем Новгороде  Общество
14.09.26 21:56 Цены на бензин во Франции обновили исторический максимум  В мире
14.09.26 21:42 "Игра в неравных составах решила исход матча". Брылин о поражении от "Лады"  Спорт
Все новости
Все новости

Генсек ОДКБ: инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
15 сентября 2026, 08:18

Генсек ОДКБ: инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире

Таалатбек Масадыков. Фото из архива
Таалатбек Масадыков. Фото из архива
Таалатбек Масадыков. Фото из архива
15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выдвинутая Беларусью инициатива о создании Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке заслуживает пристального внимания международного сообщества. Такое мнение высказал генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в своей статье для журнала "Национальная оборона", сообщает БЕЛТА. 

Таалатбек Масадыков отметил значимость Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, который сыграл важную роль в сохранении мира и налаживании диалога на континенте в период холодной войны. "Преследуя аналогичную цель, несколько лет назад Республика Беларусь выступила с проектом Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке. Видим рациональность такого подхода белорусской стороны, убеждены в том, что эта инициатива требует пристального внимания со стороны международного сообщества", - подчеркнул он.  

Генсек ОДКБ также сообщил, что организация делает ставку на взаимодействие с традиционными международными партнерами в лице ООН, ШОС и СНГ, развивает отношения с новыми объединениями, такими как Африканский союз. "Мы также видим целесообразность возобновления работы с ОБСЕ. После длительного перерыва, связанного с позицией ряда стран, входящих в эту организацию, в мае текущего года состоялась моя встреча с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Хорошей новостью стала искренняя нацеленность моего коллеги на поддержку устойчивого диалога между нашими структурами. По-прежнему убежден в том, что у этой организации есть значительный потенциал, который можно использовать для реализации ее изначальной задачи - укрепления безопасности в Европе", - отметил он.  

Говоря о НАТО, Таалатбек Масадыков констатировал: "Когда-то мы предлагали диалог Организации Североатлантического договора. Эти действия не дали результата, тем не менее ОДКБ сохраняет приверженность прагматичному подходу и не считает, что перспектив диалога не существует".-0-
Теги
Беларусь ОДКБ
Новости рубрики Политика
Фото из архива Очередная сессия палат Национального собрания откроется в Минске 15 сентября
Фото из архива Беларусь и Грузия намерены активизировать сотрудничество в сфере спорта 
Фото из архива Беларусь и Швейцария обсудили перспективы активизации двусторонних связей 
Фото из архива Въезжать по электронной визе в Беларусь смогут граждане Индии
Фото из архива МИД Беларуси и Зимбабве обсудили взаимодействие на международных площадках и наращивание торговли
Фото Reuters Глава ВОЗ намерен посетить Беларусь
  • Главная
  • Генсек ОДКБ: инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире
    • Главное
    Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года
    Очередная сессия палат Национального собрания откроется в Минске 15 сентября
    Хренин прибыл с рабочим визитом в Китай
    Перцов о концерте-реквиеме "Каждый третий": привозим его в Россию, потому что здесь люди способны понять нашу трагедию 
    Топ-новости
    Главные новости за 14 сентября 
    Лукашенко: белорусы сегодня - единая нация и сами принимают решения о будущем страны
    Мининформ рекомендует отдавать предпочтение национальным видеоплатформам
    Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 
    Генсек ОДКБ: инициатива Беларуси по Евразийской хартии заслуживает пристального внимания в мире
    "Арифметика потерь". Концерт-реквием "Каждый третий" представили в Нижнем Новгороде 
    Где уже работает 5G: Life опубликовал карту покрытия
    Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
    "Письма вселяли надежду". БЕЛТА представила проект "Судьбы, сложенные в треугольник" в Нижнем Новгороде 
    Белорусы рассказали, какими достижениями современной Беларуси они гордятся 
    Запасы на минимуме, цены на максимуме. Что происходит с газом в Европе?
    МЖКХ предложило сообщать о проблемах при подготовке к отопительному периоду
    YouTube заблокировал каналы Radio Kultura BY, "Радыё Сталіца" и Первый канал Белорусского радио 
    Единство должно присутствовать во всех сферах - профсоюзный актив о смыслах 17 сентября 
    Лето не сдается? В середине сентября воздух в Беларуси прогреется до +26°С
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.