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Политика
10 ноября 2026, 11:28
Генсек ОДКБ: Евразийская хартия - не очередная декларация, а создание основ новой архитектуры безопасности
Фото из архива
10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Инициатива Беларуси, поддержанная Россией, о разработке Евразийской хартии многополярности и многообразия в XXI веке - это не очередная декларация, а процесс создания концептуальных основ новой архитектуры безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в Москве на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
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