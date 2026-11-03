Французский ядерный щит должен защищать национальную территорию, а не двигаться к границе Польши и Беларуси - эксперт

"Франция начинает участвовать в напряжениях на восточном фланге НАТО, то есть на вашей западной границе", - сказал Ромен Бессоне, подчеркнув вместе с тем, что Франция, ядерная держава, не должна вмешиваться, поскольку это приводит к эскалации напряжения.

По его словам, эскалация "очень печальна для наших народов". "Я выступаю сильно против этой политики. Французский ядерный щит должен защищать наши национальные территории, а не идти на границу с Польшей и Беларусью, где мы не можем контролировать ситуацию", - подчеркнул он.