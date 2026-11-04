Форум как стабилизатор. О чем говорил Рыженков на Минской конференции по безопасности

О плюсах и минусах географического положения Беларуси





Министр обратил внимание, что Беларусь, не имея таких огромных ресурсов, которые есть у ее соседей, живет в очень интересной обстановке, которая складывается вокруг. И у этой ситуации есть как плюсы, так и минусы. "То, что мы находимся под определенными ограничениями и санкциями со стороны стран Запада, - это минус. Но и большой плюс. Ситуация заставляет нас бежать быстрее, находить новые креативные идеи для реализации задач, направленных на развитие своего государства", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что сложная политическая обстановка вокруг нашей страны, когда "вокруг постоянно штормит", тоже имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это ограничивает страну в возможностях по транзиту и торговле, выстраиванию экономических отношений с некоторыми соседями. С другой - такие близкие примеры показывают обществу, как может быть, и учат ценить мир.

При этом министр обратил внимание, что, находясь между Европейским союзом и Россией, Беларусь продолжает проводить свою независимую политику. При этом министр обратил внимание, что, находясь между Европейским союзом и Россией, Беларусь продолжает проводить свою независимую политику.





Максим Рыженков особо подчеркнул роль и заслугу Президента в этом. Он отметил, что глава государства на равных говорит с любыми лидерами зарубежных стран и международных организаций, пользуется заслуженным авторитетом: "Это человек, который является самым ярким патриотом своего народа и своей страны, который построил современную Беларусь и который продолжает делать все, чтобы уберечь ее от тех потрясений, вызовов, угроз, о которых говорили в том числе и на конференции".





Минская международная конференция по евразийской безопасности в этом контексте выполняет роль стабилизатора, обозначил Максим Рыженков. "Путь, по которому мы идем, и те проблемы, которые видим вокруг, призывают нас задумываться о том, что же будет дальше. И мы стараемся стабилизировать ситуацию", - сказал он.





И речь не только о нашем регионе, а обо всем континенте, отметил министр. Ведь серьезные потрясения в любом уголке Евразии оказывают влияние и на нашу страну.

По словам Максима Рыженкова, одна из причин того, что конференция появилась именно в Минске, и в нашем историческом прошлом. "Мы оберегаем нашу генетическую память. Гораздо лучше и тщательнее, чем во многих других странах, поскольку очень не хотим, чтобы повторилось то, что было раньше". По словам Максима Рыженкова, одна из причин того, что конференция появилась именно в Минске, и в нашем историческом прошлом. "Мы оберегаем нашу генетическую память. Гораздо лучше и тщательнее, чем во многих других странах, поскольку очень не хотим, чтобы повторилось то, что было раньше".





О гостях из разных частей мира





Глава внешнеполитического ведомства отметил тот факт, что конференция из года в год прирастает. Он позитивно оценил участие в ней представителей международных организаций, стран Европейского союза и дальней дуги.





"Для нас также принципиально важно, что к нам приезжают друзья из дальних стран, которые прежде даже не рассматривали Беларусь в качестве региона, где в принципе возможно выстраивание двусторонних отношений", - обратил внимание министр.

Он рассказал участникам конференции, что Беларусь географически находится в центре Европы. А тем, кто об этом забыл, вчера напомнил Президент. И страна имеет достаточно развитые отношения со странами СНГ и Европейским союзом. "Но санкционная политика вынудила нас пойти дальше, выйти за привычные рамки. Это тот позитивный урок, который мы извлекли", - отметил министр. Он рассказал участникам конференции, что Беларусь географически находится в центре Европы. А тем, кто об этом забыл, вчера напомнил Президент. И страна имеет достаточно развитые отношения со странами СНГ и Европейским союзом. "Но санкционная политика вынудила нас пойти дальше, выйти за привычные рамки. Это тот позитивный урок, который мы извлекли", - отметил министр.





При этом Максим Рыженков отдельно обратил внимание на тот факт, что Беларусь является частью европейской цивилизации: "Отделить нас от остальной Европы, как это сегодня пытаются сделать, - идея в корне несостоятельная. Это не приведет ни к чему. Придет время, и все изменится. История это подтверждает".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул значимость присутствия на конференции представителей западных стран, с какими бы мыслями они ни приезжали: "Уже сам приезд, возможность представить свое мнение, услышать - это уже шаг вперед". Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул значимость присутствия на конференции представителей западных стран, с какими бы мыслями они ни приезжали: "Уже сам приезд, возможность представить свое мнение, услышать - это уже шаг вперед".





Глава МИД также обратил внимание, что, говоря про евразийский регион, Беларусь подразумевает и Европейский союз. "Только совместно с европейской частью Евразия может раскрыть свой потенциал гораздо ярче, полнее и выгоднее для всех стран и народов. Разрабатывая тему Великой Евразии, мы всегда в голове держим и тему Европейского союза. Уверен, что он тоже рано или поздно к этому вопросу подойдет с более практической стороны".





О новых мероприятиях на площадке конференции





Министр сообщил, что в рамках конференции были охвачены все ключевые "корзины сотрудничества": разоружение и предотвращение распространения оружия массового поражения, экономика, экология, роль женщин в обществе. Отдельно проведены форум по вопросам реализации идей устойчивого развития ООН и дискуссия по вопросам компетенции ОДКБ.

Говоря о дальнейшем развитии форума, Максим Рыженков высказал предположение, что на этой площадке могут появиться дополнительные мероприятия. К примеру, глава МИД предложил в будущем дополнить программу узкопрофильными секторальными дискуссиями - по образцу "сайд-ивентов". "Не обязательно на 200-500 человек. Даже если соберется группа из 20-30 аналитиков, которые работают только в узкой теме, но им интересно поговорить, собравшись здесь, на нашей площадке, - от условно Лиссабона до Владивостока. Возможности организовать такую дискуссию у нас есть", - отметил он, обратившись к сотрудникам с просьбой подготовить предложения по тематике, формату и уровню делегатов. Говоря о дальнейшем развитии форума, Максим Рыженков высказал предположение, что на этой площадке могут появиться дополнительные мероприятия. К примеру, глава МИД предложил в будущем дополнить программу узкопрофильными секторальными дискуссиями - по образцу "сайд-ивентов". "Не обязательно на 200-500 человек. Даже если соберется группа из 20-30 аналитиков, которые работают только в узкой теме, но им интересно поговорить, собравшись здесь, на нашей площадке, - от условно Лиссабона до Владивостока. Возможности организовать такую дискуссию у нас есть", - отметил он, обратившись к сотрудникам с просьбой подготовить предложения по тематике, формату и уровню делегатов.





О диалогах в кулуарах





По словам министра, особую ценность на полях форума представляло неформальное общение участников: "Направленность диалога была позитивная, результативная и перспективная. Все понимают сложность момента и необходимость принятия действенных мер".

Он напомнил слова Президента о том, что сегодня еще есть время что-то сделать, завтра его может не быть. "У всех есть консенсус отвести страны и всю планету от пропасти, в которую мы скатываемся из-за того, что прежде всего разучились разговаривать, слушать и слышать друг друга", - сказал Максим Рыженков. Он напомнил слова Президента о том, что сегодня еще есть время что-то сделать, завтра его может не быть. "У всех есть консенсус отвести страны и всю планету от пропасти, в которую мы скатываемся из-за того, что прежде всего разучились разговаривать, слушать и слышать друг друга", - сказал Максим Рыженков.





Об ОБСЕ и ее возвращении к истокам





В дни конференции Минск с рабочим визитом посетил генеральный секретарь ОБСЕ. Комментируя участие главы организации в конференции, Максим Рыженков напомнил, как организация работала 25 лет назад: "Тогда в ОБСЕ был миллион различных проектов - и не только в области прав человека. Экономическая тематика, военно-политический диалог. И там слышали друг друга. Были прекрасные проекты в области прав человека и свободы СМИ, которые не заключались в менторском взгляде "вы должны вот так"… Учитывались наши интересы. В дневниках заседаний писали: "Одна страна высказала мнение такое - оно важно". Никакого истерично критичного, менторского тона тогда не было".





По его оценке, сейчас ситуация изменилась: "Там никто никого не слышит. Там есть только одна тема - Украины, и есть только две стороны: те, которые за Украину, и, по их мнению, агрессоры. Каждый четверг звучат выступления, написанные как под копирку. Вот к чему пришла организация, которую 50 лет назад создавали как совещание - чтобы, наоборот, всех посадить за один стол и выработать условия, важные для всех сторон".





О добрых услугах Беларуси





Министр особо отметил, что белорусская площадка не является пропагандистским инструментом: "Мы очень далеки от мысли о том, что Беларусь - великая страна, которая собрала всех и сегодня решит судьбу мира. И абсолютно не хотим, чтобы кто-то мог решить, что наша площадка - это какой-то пропагандистский рупор. Наоборот, это такие добрые услуги Республики Беларусь по созданию площадки, которая призвана сблизить мнения и постараться помочь всем, кто сегодня смотрит на жизнь по-разному, выработать новые решения".





О ценности мира





Главная ценность в Беларуси - это мир, напомнил глава внешнеполитического ведомства. "И очень хотим, чтобы все тоже разделяли эту точку зрения. Не потому, что это какой-то пафосный посыл, а потому, что очень много, особенно молодое поколение, выросло в очень благожелательных для жизни условиях. Они не видели того, что может быть в случае каких-то потрясений - экономических, военных. Тем более они во многом уже дети интернета и компьютера, где можно загрузить несколько жизней, где все очень легко и где всегда можно сделать рестарт. В жизни рестарта нет. Мы должны всем им доказать, что этого рестарта нету. И, к сожалению, многим политикам, которые тоже так думают", - сказал он.





"Не верьте тому, кто говорит, что мы собираемся на кого-то дальше нападать и к 30-му году хотим какого-то повторения, другой реинкарнации конфликтов", - призвал министр.





БЕЛТА,

Фото Андрея СИНЯВСКОГО.-0-