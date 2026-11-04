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Форум как стабилизатор. О чем говорил Рыженков на Минской конференции по безопасности

Опубликовано:

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Политика
04 ноября 2026, 20:56

Форум как стабилизатор. О чем говорил Рыженков на Минской конференции по безопасности

Максим Рыженков
Максим Рыженков
Максим Рыженков
С каждым годом масштабы Минской международной конференции по евразийской безопасности растут. Увеличивается как общее число участников, так и уровень их представительства. Во время выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности министр иностранных дел Максим Рыженков объяснил рост интереса к белорусской дискуссионной площадке со стороны международных организаций и западных стран, а также обозначил приоритетные направления ее дальнейшего развития. 
О плюсах и минусах географического положения Беларуси

Министр обратил внимание, что Беларусь, не имея таких огромных ресурсов, которые есть у ее соседей, живет в очень интересной обстановке, которая складывается вокруг. И у этой ситуации есть как плюсы, так и минусы. "То, что мы находимся под определенными ограничениями и санкциями со стороны стран Запада, - это минус. Но и большой плюс. Ситуация заставляет нас бежать быстрее, находить новые креативные идеи для реализации задач, направленных на развитие своего государства", - сказал он.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что сложная политическая обстановка вокруг нашей страны, когда "вокруг постоянно штормит", тоже имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это ограничивает страну в возможностях по транзиту и торговле, выстраиванию экономических отношений с некоторыми соседями. С другой - такие близкие примеры показывают обществу, как может быть, и учат ценить мир.
При этом министр обратил внимание, что, находясь между Европейским союзом и Россией, Беларусь продолжает проводить свою независимую политику. 

Максим Рыженков особо подчеркнул роль и заслугу Президента в этом. Он отметил, что глава государства на равных говорит с любыми лидерами зарубежных стран и международных организаций, пользуется заслуженным авторитетом: "Это человек, который является самым ярким патриотом своего народа и своей страны, который построил современную Беларусь и который продолжает делать все, чтобы уберечь ее от тех потрясений, вызовов, угроз, о которых говорили в том числе и на конференции". 

Минская международная конференция по евразийской безопасности в этом контексте выполняет роль стабилизатора, обозначил Максим Рыженков. "Путь, по которому мы идем, и те проблемы, которые видим вокруг, призывают нас задумываться о том, что же будет дальше. И мы стараемся стабилизировать ситуацию", - сказал он. 

И речь не только о нашем регионе, а обо всем континенте, отметил министр. Ведь серьезные потрясения в любом уголке Евразии оказывают влияние и на нашу страну.
По словам Максима Рыженкова, одна из причин того, что конференция появилась именно в Минске, и в нашем историческом прошлом. "Мы оберегаем нашу генетическую память. Гораздо лучше и тщательнее, чем во многих других странах, поскольку очень не хотим, чтобы повторилось то, что было раньше". 

О гостях из разных частей мира

Глава внешнеполитического ведомства отметил тот факт, что конференция из года в год прирастает. Он позитивно оценил участие в ней представителей международных организаций, стран Европейского союза и дальней дуги. 

"Для нас также принципиально важно, что к нам приезжают друзья из дальних стран, которые прежде даже не рассматривали Беларусь в качестве региона, где в принципе возможно выстраивание двусторонних отношений", - обратил внимание министр. 
Он рассказал участникам конференции, что Беларусь географически находится в центре Европы. А тем, кто об этом забыл, вчера напомнил Президент. И страна имеет достаточно развитые отношения со странами СНГ и Европейским союзом. "Но санкционная политика вынудила нас пойти дальше, выйти за привычные рамки. Это тот позитивный урок, который мы извлекли", - отметил министр. 

При этом Максим Рыженков отдельно обратил внимание на тот факт, что Беларусь является частью европейской цивилизации: "Отделить нас от остальной Европы, как это сегодня пытаются сделать, - идея в корне несостоятельная. Это не приведет ни к чему. Придет время, и все изменится. История это подтверждает".
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул значимость присутствия на конференции представителей западных стран, с какими бы мыслями они ни приезжали: "Уже сам приезд, возможность представить свое мнение, услышать - это уже шаг вперед". 

Глава МИД также обратил внимание, что, говоря про евразийский регион, Беларусь подразумевает и Европейский союз. "Только совместно с европейской частью Евразия может раскрыть свой потенциал гораздо ярче, полнее и выгоднее для всех стран и народов. Разрабатывая тему Великой Евразии, мы всегда в голове держим и тему Европейского союза. Уверен, что он тоже рано или поздно к этому вопросу подойдет с более практической стороны".

О новых мероприятиях на площадке конференции

Министр сообщил, что в рамках конференции были охвачены все ключевые "корзины сотрудничества": разоружение и предотвращение распространения оружия массового поражения, экономика, экология, роль женщин в обществе. Отдельно проведены форум по вопросам реализации идей устойчивого развития ООН и дискуссия по вопросам компетенции ОДКБ.
Говоря о дальнейшем развитии форума, Максим Рыженков высказал предположение, что на этой площадке могут появиться дополнительные мероприятия. К примеру, глава МИД предложил в будущем дополнить программу узкопрофильными секторальными дискуссиями - по образцу "сайд-ивентов". "Не обязательно на 200-500 человек. Даже если соберется группа из 20-30 аналитиков, которые работают только в узкой теме, но им интересно поговорить, собравшись здесь, на нашей площадке, - от условно Лиссабона до Владивостока. Возможности организовать такую дискуссию у нас есть", - отметил он, обратившись к сотрудникам с просьбой подготовить предложения по тематике, формату и уровню делегатов.

О диалогах в кулуарах

По словам министра, особую ценность на полях форума представляло неформальное общение участников: "Направленность диалога была позитивная, результативная и перспективная. Все понимают сложность момента и необходимость принятия действенных мер". 
Он напомнил слова Президента о том, что сегодня еще есть время что-то сделать, завтра его может не быть. "У всех есть консенсус отвести страны и всю планету от пропасти, в которую мы скатываемся из-за того, что прежде всего разучились разговаривать, слушать и слышать друг друга", - сказал Максим Рыженков. 

Об ОБСЕ и ее возвращении к истокам

В дни конференции Минск с рабочим визитом посетил генеральный секретарь ОБСЕ. Комментируя участие главы организации в конференции, Максим Рыженков напомнил, как организация работала 25 лет назад: "Тогда в ОБСЕ был миллион различных проектов - и не только в области прав человека. Экономическая тематика, военно-политический диалог. И там слышали друг друга. Были прекрасные проекты в области прав человека и свободы СМИ, которые не заключались в менторском взгляде "вы должны вот так"… Учитывались наши интересы. В дневниках заседаний писали: "Одна страна высказала мнение такое - оно важно". Никакого истерично критичного, менторского тона тогда не было". 

По его оценке, сейчас ситуация изменилась: "Там никто никого не слышит. Там есть только одна тема - Украины, и есть только две стороны: те, которые за Украину, и, по их мнению, агрессоры. Каждый четверг звучат выступления, написанные как под копирку. Вот к чему пришла организация, которую 50 лет назад создавали как совещание - чтобы, наоборот, всех посадить за один стол и выработать условия, важные для всех сторон".

О добрых услугах Беларуси

Министр особо отметил, что белорусская площадка не является пропагандистским инструментом: "Мы очень далеки от мысли о том, что Беларусь - великая страна, которая собрала всех и сегодня решит судьбу мира. И абсолютно не хотим, чтобы кто-то мог решить, что наша площадка - это какой-то пропагандистский рупор. Наоборот, это такие добрые услуги Республики Беларусь по созданию площадки, которая призвана сблизить мнения и постараться помочь всем, кто сегодня смотрит на жизнь по-разному, выработать новые решения". 

О ценности мира

Главная ценность в Беларуси - это мир, напомнил глава внешнеполитического ведомства. "И очень хотим, чтобы все тоже разделяли эту точку зрения. Не потому, что это какой-то пафосный посыл, а потому, что очень много, особенно молодое поколение, выросло в очень благожелательных для жизни условиях. Они не видели того, что может быть в случае каких-то потрясений - экономических, военных. Тем более они во многом уже дети интернета и компьютера, где можно загрузить несколько жизней, где все очень легко и где всегда можно сделать рестарт. В жизни рестарта нет. Мы должны всем им доказать, что этого рестарта нету. И, к сожалению, многим политикам, которые тоже так думают", - сказал он.   

"Не верьте тому, кто говорит, что мы собираемся на кого-то дальше нападать и к 30-му году хотим какого-то повторения, другой реинкарнации конфликтов", - призвал министр. 

БЕЛТА,
Фото Андрея СИНЯВСКОГО.-0-
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конференция Рыженков
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