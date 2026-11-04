Европейские политики сами разрушили существовавшую систему региональной безопасности - замсекретаря Совбеза РФ 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке должна создать политическую основу для общеевразийского сотрудничества. Об этом заявил во время работы одной из сессий IV Минской международной конференции по евразийской безопасности заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



"Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке учитывает гуманитарную повестку: развитие прямых человеческих контактов, защита исторической правды и культурных связей, цивилизационный обмен и поддержка равноправного межкультурного диалога. Суть данного документа заключается в создании политической основы для общеевразийского сотрудничества, учитывающего многовариантность современного мира и отвечающего вызовам формирующегося многополярного порядка", - сказал Александр Венедиктов.



Он подчеркнул, что необходимость принятия данного документа обусловлена разрушением руками европейских политиков существовавшей ранее модели региональной безопасности. "Европа упорно продолжает грезить экспансией, намерена использовать Украину и Молдову до конца, втягивает в свою орбиту Армению, предпринимает недружественные шаги в отношении ряда других государств. На официальном уровне в Европе публично заявляют о приготовлении к прямому вооруженному столкновению с Россией в ближайшие несколько лет. Такая риторика сопровождается беспрецедентными финансовыми вливаниями в военно-промышленный комплекс, объемы которого сопоставимы разве что с периодом Второй мировой войны. Серьезную обеспокоенность вызывает намерение Парижа предоставить ядерный зонтик ряду стран Евросоюза и НАТО. Мы видим, что Европа попросту загнала себя в тупик ради нереализуемой, рассчитанной на совсем уж неграмотных обывателей идеи сдерживания России", - отметил заместитель секретаря Совета безопасности России. Александр Венедиктов добавил, что европейские политики своими действиями наносят ущерб своим государствам и населению.



IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. В мероприятии принимают участие более 600 человек, представляющих около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии с рассмотрением широкого спектра вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-