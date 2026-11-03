"Евразийские страны должны объединить усилия": турецкий эксперт о роли Минска в предотвращении мировой войны

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение усилий евразийских государств может помочь предотвратить масштабный военный конфликт, вплоть до мировой войны. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал представитель турецкой партии "Ватан" Мехмет Бора Перинчек.
По его словам, нынешняя международная обстановка характеризуется ростом напряженности сразу в нескольких регионах. Среди факторов риска он назвал украинский конфликт и эскалацию на Ближнем Востоке. "Речь идет о большой войне, о мировой войне, даже о ядерной войне. Остановить ее может только сотрудничество между евразийскими странами", - считает представитель турецкой партии "Ватан".
В числе государств, которые могли бы объединить усилия для предотвращения такого сценария, он назвал Турцию, Россию, Китай, Иран и Беларусь. По мнению Мехмета Перинчека, именно взаимодействие этих стран способно стать одним из факторов сдерживания дальнейшей эскалации.
Говоря о гарантиях безопасности для малых и средних государств, представитель партии "Ватан" отметил, что важную роль могут играть международные альянсы. При этом он высказал мнение, что ядерное оружие может выступать не только угрозой, но и фактором сдерживания.
"Для малых стран международные альянсы могут играть важную роль в обеспечении территориальной целостности, безопасности и суверенитета. Такие конференции - площадка для создания международных альянсов как для Евразии, так и для малых стран и всего мира", - сказал он.
Мехмет Бора Перинчек также высказался о перспективах восстановления диалога между Востоком и Западом. По его мнению, для этого необходимо учитывать баланс сил и развивать военные, политические и экономические союзы, которые могли бы способствовать соблюдению международных правил. "Если вы не создаете такую силу, никакие международные правила не помогут", - заявил представитель турецкой партии.
Отдельно он отметил географическое и геополитическое положение Беларуси, которое, по его мнению, позволяет стране выступать связующим звеном между Европой и Азией. "Беларусь - это как мост. Она может объединить усилия европейских и азиатских стран и помочь им найти общий язык", - подчеркнул Мехмет Бора Перинчек.-0-
Фото Виталия Пивоварчика