27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова подключаться к любым конструктивным форматам, которые ставят в центр интересы общества и человека, а Евразийская система безопасности без Беларуси невозможна. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился аналитик отделения БИСИ по Брестской области Сергей Жук.

" Интервью Александра Лукашенко французскому Le Point отличает последовательная трансляция Президентом традиционных для белорусской внешней политики акцентов на миролюбии и прагматичном взаимодействии со всеми ключевыми мировыми игроками. Позиция Минска по формированию устойчивой и справедливой системы евразийской безопасности остается концептуально неизменной - она по-прежнему опирается на принципы неделимости безопасности и взаимного учета интересов", - отметил Сергей Жук.

Но, подчеркивает аналитик, за созданием систем сдержек и противовесов нельзя забывать о людях. "Главный вопрос сегодня - как дальше жить Беларуси, России и Украине, как людям, связанным многочисленными родственными и культурными узами, сохранить возможность жить хотя бы по-соседски. В таком системном виде этот вопрос на высшем государственном уровне последовательно ставит именно Беларусь. Любая система безопасности имеет смысл лишь тогда, когда она отвечает на этот вопрос", - акцентирует внимание эксперт. Но, подчеркивает аналитик, за созданием систем сдержек и противовесов нельзя забывать о людях. "Главный вопрос сегодня - как дальше жить Беларуси, России и Украине, как людям, связанным многочисленными родственными и культурными узами, сохранить возможность жить хотя бы по-соседски. В таком системном виде этот вопрос на высшем государственном уровне последовательно ставит именно Беларусь. Любая система безопасности имеет смысл лишь тогда, когда она отвечает на этот вопрос", - акцентирует внимание эксперт.

Он также добавил, что принципиально важен тезис Президента Беларуси о том, что "не может быть в Европе никакой структуры и никакой безопасности без Востока, без России". "Это является констатацией геополитической реальности с учетом военного, экономического, демографического и культурно-исторического потенциала России. При этом нельзя не видеть, что текущий американский курс - смещение приоритетов в сторону собственного континента, Ближнего Востока и Тихоокеанского региона - объективно открывает окно возможностей для повышения субъектности Европы. Ведущие европейские государства, в том числе Франция, обладают потенциалом, чтобы играть более самостоятельную роль в формировании системы евразийской безопасности", - резюмировал Сергей Жук.-0-





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Он указал на то, что именно поэтому белорусский посыл - вернуть гуманизм в международные отношения - должен стать основой для любой устойчивой архитектуры безопасности. "Беларусь как страна, не раз становившаяся пространством столкновения интересов, особенно остро понимает цену пренебрежения человеческим измерением политики. Поэтому мы готовы инициировать и подключаться к любым конструктивным форматам, которые ставят в центр интересы общества и человека. Евразийская система безопасности без Беларуси невозможна - ни содержательно, ни институционально", - подчеркнул Сергей Жук.По мнению аналитика, один из важных тезисов - необходимость поиска работающих форматов диалога. "Сдержанный оптимизм вызывает интенсификация переговоров по украинскому урегулированию, к которому подключаются и европейские страны. Это, несомненно, способствует расширению коридора возможностей для предметного обсуждения будущего соглашения. Однако для перевода этих возможностей в реальные договоренности нужна политическая воля ключевых акторов, без которой любые форматы останутся лишь площадками для обмена мнениями", - подчеркнул эксперт.