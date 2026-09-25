Евразийская хартия: от идеи Минска до переговоров в Нью-Йорке - что изменит новый документ

Беларусь и Россия сделали следующий шаг в продвижении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке: 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке официально запущен переговорный процесс по документу. Инициатива, которую Беларусь впервые выдвинула в 2023 году, теперь переходит от формирования общего видения к согласованию конкретного текста с участием других государств Евразии. Что стоит за этой идеей, как она развивалась и каким может быть практический эффект нового документа, читайте в материале БЕЛТА.

От "Хельсинки-2" до Евразийской хартии

В белорусской внешней политике идея новых правил международной безопасности формировалась годами. Еще в 2005 году Александр Лукашенко на Всемирном саммите ООН говорил о необходимости учитывать многообразие путей развития государств. По его мнению, лишь такой путь может обеспечить стабильность в мире.

Александр Лукашенко во время специального пленарного заседания высокого уровня 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 2005 год





В ноябре 2016 года Александр Лукашенко на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС предложил начать новый переговорный процесс по европейской безопасности - впоследствии его стали называть "Хельсинки-2". Логика предложения была связана с опытом Хельсинкского заключительного акта 1975 года. Тогда государства с разными политическими системами и интересами договорились о базовых принципах отношений и безопасности в Европе. Минск предлагал использовать подобный подход уже в новых условиях.

Александр Лукашенко во время встречи с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС, ноябрь 2016 года

"В свое время для разрядки в отношениях между Западом и Востоком потребовался Хельсинкский процесс, который в итоге привел к созданию ОБСЕ. Давайте, чтобы улучшить атмосферу взаимоотношений государств, подумаем об обновлении Хельсинкского процесса и попробуем запустить миротворческий процесс, возможно, "минский процесс", - заявил на той встрече глава государства. - Убежден, что никто не заинтересован в очередной холодной войне. Необходимо положить начало процессу осмысления новых правил международных отношений, основанных на многополярности и уважении интересов друг друга". "Свобода выбора пути развития - главное условие демократического устройства мира. Надеюсь, это поймут и сильные мира сего. Ведь в конечном итоге однополярный мир обернется против них. Если мы согласимся друг с другом в этом, главном, то мы воплотим принципы многополярности, многообразия, свободы выбора и в реальной жизни, и в документах ООН, которыми мы должны руководствоваться. Мы защитим мир от терроризма, а женщин и детей - от рабства", - заявил белорусский лидер.В ноябре 2016 года Александр Лукашенко на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС предложил начать новый переговорный процесс по европейской безопасности - впоследствии его стали называть "Хельсинки-2". Логика предложения была связана с опытом Хельсинкского заключительного акта 1975 года. Тогда государства с разными политическими системами и интересами договорились о базовых принципах отношений и безопасности в Европе. Минск предлагал использовать подобный подход уже в новых условиях."В свое время для разрядки в отношениях между Западом и Востоком потребовался Хельсинкский процесс, который в итоге привел к созданию ОБСЕ. Давайте, чтобы улучшить атмосферу взаимоотношений государств, подумаем об обновлении Хельсинкского процесса и попробуем запустить миротворческий процесс, возможно, "минский процесс", - заявил на той встрече глава государства. - Убежден, что никто не заинтересован в очередной холодной войне. Необходимо положить начало процессу осмысления новых правил международных отношений, основанных на многополярности и уважении интересов друг друга".





Александр Лукашенко во время пленарного заседания, посвященного торжественному открытию в Минске 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, июль 2017 года



Александр Лукашенко во время международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", октябрь 2019 года "Хельсинки-2" в первоначальном формате реализовать не удалось. Но сама постановка вопроса сохранилась: каким образом государства с разными интересами могут договариваться о правилах безопасности, не пытаясь строить безопасность одного за счет другого? Именно эта логика спустя несколько лет получила евразийское продолжение. Со временем география предложения расширилась. В 2019 году белорусский лидер говорил о возможном международном саммите в рамках нового Хельсинкского процесса под эгидой ОБСЕ или ООН и предлагал учитывать интересы не только европейских государств, но и других крупных центров силы.

Почему появилась именно хартия



В октябре 2023 года на Минской международной конференции по евразийской безопасности Беларусь предложила разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке.





Через год Беларусь и Россия представили совместное видение будущего документа. Работа постепенно вышла за рамки двустороннего обсуждения: к нему стали подключаться и другие страны континента. При этом белорусская сторона всегда подчеркивала открытый и инклюзивный характер будущих переговоров.



"Документ должен ускорить процессы политической, экономической, иной консолидации в целях обеспечения безопасности, стратегической стабильности и прогрессивного развития наших стран и народов. Мы видим данный документ всесторонним и всеобъемлющим, без привязки к конкретному региону, чтобы способствовать формированию консенсуса в сфере безопасности", - сказал Президент Беларуси, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности в октябре 2024 года.

Александр Лукашенко во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности, октябрь 2024 года

Что означает "многообразие"



В названии хартии каждое слово имеет свое значение. Многообразие - это признание того, что государства могут иметь разные политические системы, экономические модели, культурные и цивилизационные традиции. Предполагается, что наличие таких различий само по себе не должно быть основанием для конфронтации.



Александр Лукашенко неоднократно возвращался к этой теме, говоря о праве государств самостоятельно определять свой путь развития. Отсюда и одна из главных идей белорусской позиции: международная система не должна исходить из существования одной универсальной модели, которую остальные обязаны принимать.



Вторая часть названия - многополярность. Здесь речь идет уже не о внутреннем устройстве государств, а о международной системе, в которой существует несколько самостоятельных центров силы.



Глава белорусского государства связывал эти процессы напрямую. В октябре 2025 года на

В названии хартии каждое слово имеет свое значение. Многообразие - это признание того, что государства могут иметь разные политические системы, экономические модели, культурные и цивилизационные традиции. Предполагается, что наличие таких различий само по себе не должно быть основанием для конфронтации.Александр Лукашенко неоднократно возвращался к этой теме, говоря о праве государств самостоятельно определять свой путь развития. Отсюда и одна из главных идей белорусской позиции: международная система не должна исходить из существования одной универсальной модели, которую остальные обязаны принимать.Вторая часть названия - многополярность. Здесь речь идет уже не о внутреннем устройстве государств, а о международной системе, в которой существует несколько самостоятельных центров силы.Глава белорусского государства связывал эти процессы напрямую. В октябре 2025 года на III Минской международной конференции по евразийской безопасности он заявил: "Спасти Евразию может только отказ от конфронтации. Ценность нашего континента состоит в его взаимосвязанности. Поэтому его нельзя бесконечно и безнаказанно дробить на враждующие лагеря. Я уверен, что идея мирного совместного развития является тем самым стратегическим ориентиром, той целью, к которым все обязаны стремиться".

Александр Лукашенко во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, октябрь 2025 года

При это Александр Лукашенко был убежден, что в зарождающемся многополярном мироустройстве важнейшее место должен занять Европейский союз. "Сильный Европейский союз. Мы в этом убеждены, и мы к этому не раз призывали. Это одна из опор, основ нашей системы - планетарной системы, на которой держится мир. Но сможет ли Евросоюз занять такое место - пока вопрос. На сегодняшний день Евросоюз очевидно находится в кризисе", - констатировал Президент.

Лукашенко: Евросоюз должен занять важнейшее место в многополярном мире, но не факт, что сможет



Что здесь общего с Хельсинки

Прямая связь с прежней инициативой Минска просматривается не только в риторике. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отмечал, что работа над Евразийской хартией во многом может повторять опыт Хельсинкского процесса. Речь идет прежде всего о самом механизме: государства с разными интересами садятся за стол переговоров и пытаются согласовать общие правила.

В Нью-Йорке дан старт переговорам по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке Но масштаб теперь другой. Хельсинкский процесс был связан прежде всего с европейской безопасностью в условиях холодной войны. Хартия адресована всему евразийскому пространству - от Европы до Азии.



Отсюда и более сложный состав потенциальных участников. У России, Китая, Индии, Ирана, государств Центральной Азии, стран Юго-Восточной Азии и европейских государств есть собственные интересы и представления о безопасности. Согласовать их значительно сложнее, чем сформулировать общую декларацию двух стран.



Но именно поэтому для Минска принципиально важен открытый формат. И если еще недавно хартия существовала главным образом как концепция, то сейчас у нее появляется дорожная карта.



В мае Максим Рыженков сообщил, что Беларусь и Россия подготовили конкретный план перехода от обсуждения к формальным переговорам. И вот они стартовали в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Итогом этого процесса по задумке должно стать принятие текста хартии на саммите лидеров Евразии, который предполагается провести до конца 2027 года.



О чем Евразийская хартия многообразия и многополярности

Белорусское руководство рассматривает хартию как часть более масштабной перестройки международной системы.



На саммите Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября Александр Лукашенко вновь говорил о документе как об одном из элементов формирования нового миропорядка. При этом он сообщил, что после запуска процесса на площадке ООН практическая работа должна продолжиться в ноябре в Минске на ежегодной конференции по евразийской безопасности.

То есть для белорусской стороны именно здесь находится смысл хартии: не создавать еще один закрытый блок, а зафиксировать принципы взаимодействия государств, которые уже существуют в одном экономическом, транспортном, энергетическом и геополитическом пространстве.Прямая связь с прежней инициативой Минска просматривается не только в риторике. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отмечал, что работа над Евразийской хартией во многом может повторять опыт Хельсинкского процесса. Речь идет прежде всего о самом механизме: государства с разными интересами садятся за стол переговоров и пытаются согласовать общие правила.Но масштаб теперь другой. Хельсинкский процесс был связан прежде всего с европейской безопасностью в условиях холодной войны. Хартия адресована всему евразийскому пространству - от Европы до Азии.Отсюда и более сложный состав потенциальных участников. У России, Китая, Индии, Ирана, государств Центральной Азии, стран Юго-Восточной Азии и европейских государств есть собственные интересы и представления о безопасности. Согласовать их значительно сложнее, чем сформулировать общую декларацию двух стран.Но именно поэтому для Минска принципиально важен открытый формат. И если еще недавно хартия существовала главным образом как концепция, то сейчас у нее появляется дорожная карта.В мае Максим Рыженков сообщил, что Беларусь и Россия подготовили конкретный план перехода от обсуждения к формальным переговорам. И вот они стартовали в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Итогом этого процесса по задумке должно стать принятие текста хартии на саммите лидеров Евразии, который предполагается провести до конца 2027 года.Белорусское руководство рассматривает хартию как часть более масштабной перестройки международной системы.На саммите Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября Александр Лукашенко вновь говорил о документе как об одном из элементов формирования нового миропорядка. При этом он сообщил, что после запуска процесса на площадке ООН практическая работа должна продолжиться в ноябре в Минске на ежегодной конференции по евразийской безопасности.

Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств - членов ШОС, сентябрь 2026 года О чем будет этот документ? Белорусский МИД выделяет четыре направления: безопасность, экономика, гуманитарная повестка и цивилизационный обмен. При этом среди базовых принципов называются равенство государств, неделимость безопасности и возможность самостоятельно и солидарно решать региональные проблемы без деструктивного внешнего вмешательства.

Это означает, что потенциальная сфера применения хартии значительно шире классического военно-политического соглашения. Речь может идти о согласовании подходов к региональной безопасности, транспортным и энергетическим связям, экономическому сотрудничеству, финансовым расчетам, гуманитарным контактам и другим направлениям.



При этом хартия не должна заменить существующие международные организации. Напротив, белорусская сторона подчеркивает центральную роль Устава ООН.



Поэтому речь идет не о создании еще одной организации по типу ООН, ОДКБ или ШОС. Скорее предлагается выработать общие принципы для государств, которые уже взаимодействуют через множество различных площадок.



Что может помешать

Главная сложность - тот же фактор, который одновременно делает хартию привлекательной: многообразие самой Евразии.



У разных стран разные угрозы, внешнеполитические приоритеты и экономические интересы. Для одних ключевым вопросом остается военная безопасность, для других - транспорт, энергетика, доступ к рынкам или технологическое развитие. Кроме того, далеко не все государства заинтересованы в одинаковой глубине политической координации.



Поэтому первые переговоры в Нью-Йорке важны не столько как церемониальный запуск инициативы, сколько как проверка ее реальной открытости. Кто войдет в процесс, какие предложения будут внесены и насколько сильно будущий текст изменится по сравнению с первоначальным белорусско-российским видением - все это определит дальнейшую судьбу хартии.



От идеи к тексту

За девять лет белорусская инициатива прошла заметную эволюцию. В 2017 году Минск говорил о новом Хельсинкском процессе как о способе снизить напряженность в Европе. В 2023 году появилась идея Евразийской хартии. В 2024 году Беларусь и Россия сформировали совместное видение документа. В 2026 году начались консультации с потенциальными участниками и была подготовлена дорожная карта перехода к официальным переговорам. И вот наступает момент, когда общие формулы должны постепенно превратиться в конкретный текст.



Конечно, есть и те, кто ставит под сомнение эту инициативу. И их скепсис вполне понятен: насколько реально сформулировать единые правила безопасности и сотрудничества для такого огромного и далеко не однородного евразийского пространства? Но, во-первых, не узнаешь, пока не попробуешь. А во-вторых, вода камень точит.-0-

Через полгода, на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, Александр Лукашенко более подробно остановился на этой инициативе: "Такой процесс содействовал бы заключению ведущими мировыми державами некоего глобального документа. Он поставил бы жирную точку в давно завершившейся холодной войне, исключив возможность ее возобновления и перерастания в более трагическую форму. Обозначил бы стратегическое видение новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ. Мы понимаем, что сформулировать уже сейчас приемлемую для всех сторон модель такого условного "Хельсинки-2" непросто. Поэтому сначала важно определить общие, устраивающие всех принципы и цели, направленные на укрепление доверия как минимум в политической и военной сферах".