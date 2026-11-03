Евразии необходима не политика военных блоков и санкции, а диалог и взаимное уважение - МИД Туркменистана

"Форум предоставляет хорошую возможность для открытого и репрезентативного обмена мнениями по самым важным вопросам современности в контексте евразийского континента. Сегодняшняя встреча проходит в условиях, когда архитектура глобальной и евразийской безопасности переживает системный кризис. Мы являемся свидетелями геополитической конфронтации, размывания основ международного права и дефицита доверия в межгосударственных отношениях. Локальные очаги напряженности имеют опасную тенденцию к интернационализации, а традиционные институты сдерживания все чаще испытывают трудности в реализации своих задач", - сказал Ахмет Гурбанов.
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