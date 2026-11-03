Доверительный диалог на равных играет важную роль для евразийской безопасности - генсек ШОС

"Важную роль в этой работе играет конструктивный диалог на основе принципов равноправия, взаимного доверия и учета интересов всех участников", - сказал Нурлан Ермекбаев.

В этом году Шанхайская организация сотрудничества отмечает свое 25-летие. Состоявшийся 1 сентября в Бишкеке саммит определил дальнейшие направления сотрудничества, подтвердил позиции организации. Принято 28 документов по широкому спектру вопросов, в том числе Бишкекская декларация 25-летия ШОС. "В декларации отмечено, что взаимодействие в ШОС может служить основой для формирования пространства равной и неделимой безопасности в Евразии. Это положение непосредственно связано с темой нашей конференции", - отметил генеральный секретарь ШОС.