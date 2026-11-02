Достигнем ЦУР вместе! В Минске предложили подумать над совместными проектами под эгидой ШОС

В основе Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года лежит девиз "Никого не оставить в стороне". В одиночку целей достичь невозможно, подчеркнул национальный координатор по достижению ЦУР. В дополнение к этому девизу реализация ЦУР в Беларуси проходит под девизом "Достигнем цели вместе!".

БЕЛТА.-0-





Фото Татьяны Матусевич

Как результат, вот уже девятый год в стране успешно функционирует национальная архитектура по достижению ЦУР. "Это не абстрактная конструкция, а живой механизм, где правительство, парламент, гражданское общество, частный сектор, академическое сообщество и молодежь в партнерстве с агентствами системы ООН в нашей стране действуют в синергии. Именно такой подход позволил "встроить" ЦУР во все национальные стратегические документы - от Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2040 года до отраслевых государственных программ", - сказал он.Достижения в этой работе подтверждаются не внутренними оценками, а международными рейтингами, подчеркнул Сергей Алейник. Так, Беларусь регулярно сохраняет высокие позиции в глобальном индексе ЦУР. Последний показатель - 35-е место из 169 стран."Мы выполнили задачи Повестки-2030 на порядка 83% и уверенно движемся к выполнению ЦУР в полном объеме к 2030 году. Наибольшие достижения - по ликвидации нищеты, гендерному равенству, экономическому росту, индустриализации и инновациям, ответственному потреблению и сохранению экосистем суши", - подчеркнул он.Но цифры - это лишь вершина айсберга. За ними стоит главное: в Беларуси обеспечен всеобщий доступ населения к базовым социальным услугам - образованию, здравоохранению, электроэнергии, качественному жилью, водоснабжению и санитарии. Это и есть реальное качество жизни людей, ради которого ведется работа.По словам национального координатора по достижению ЦУР, устойчивое развитие не может быть сосредоточено только в столицах. В 2025 году реализована 21 пилотная инициатива по ЦУР на местном уровне в шести областях страны. Эти проекты позволили создать дополнительные рабочие места для людей с ограниченными возможностями, обустроить локации для их досуга, поддержать наиболее уязвимые категории граждан.Разработаны и одобрены региональные стратегии устойчивого развития на период до 2040 года. Проведены региональные форумы по устойчивому развитию в ряде городов Беларуси. Видится, что такой подход востребован и дает конкретные результаты.В июле 2025 года на политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке Беларусь представила третий добровольный национальный обзор о выполнении Повестки-2030, отметил Сергей Алейник.Отдельно он указал на вклад молодежи в достижение ЦУР в Беларуси. В стране создан уникальный механизм - пул молодежных послов, состоящий из студентов вузов. Они являются важной движущей силой в распространении знаний о ЦУР и национальных усилий в области устойчивого развития. Активная работа молодых людей на этом направлении позволяет им глубже раскрыть свой профессиональный потенциал на практике. У них появляется дополнительная возможность стать активными партнерами государства, участниками современных созидательных процессов в устойчивом развитии страны.Беларусь готова делиться своим опытом и объединять усилия для достижения ЦУР на пространстве ШОС, подчеркнул национальный координатор.В этой части выступления Сергей Алейник говорил откровенно, как и подобает на площадке ШОС, где ценят честный разговор.Так, по оценкам ООН, сегодня прогресс наблюдается лишь по 35% задач в рамках ЦУР. По многим целям - регресс. Причины этого известны: развязанные Западом войны и конфликты, незаконные санкции, попытки противоправного изъятия финансовых активов, торговые войны, политизация самой повестки устойчивого развития, хронический недостаток финансирования, отсутствие унифицированных правил, протекционистские барьеры.Все это, по его словам, подрывает и без того хрупкие возможности развивающихся стран, бьет по продовольственной и энергетической безопасности, разрушает логистические цепочки. И самое главное - это противоречит самому духу Повестки-2030, которая задумывалась как фактор консолидации мирового сообщества, а не его разделения.Национальный координатор по достижению ЦУР заметил, что страны ШОС в целом уже выполнили повестку ЦУР на более чем 60%. Это при среднем мировом показателе в районе 20%. Разрыв в пользу ШОС очевиден и говорит о том, что потенциал в организации реализуется эффективнее, чем в среднем в мире. Но он же говорит и о том, что нам есть куда расти.Сергей Алейник предложил подумать над реализацией совместных проектов под эгидой ШОС по достижению ЦУР, как это происходит в других международных организациях, например, ООН. "До настоящего времени наша площадка не занималась проектной деятельностью. Можно было бы подумать над субстантивным наполнением таких проектов и механизмами их финансирования", - сказал он, предложив рассмотреть идею проведения форума на ежегодной основе. Беларусь готова обсудить площадку для его проведения.Скоро завершится реализация действующей Повестки-2030 и нужно готовится к новой. В Беларуси считают: ШОС должен иметь свою консолидированную позицию, чтобы отразить будущие цели и задачи в интересах пространства."Беларусь готова к предметному взаимодействию с партнерами по ШОС по всем направлениям - от локализации ЦУР и обмена опытом до совместных проектов в сфере зеленой экономики, цифровизации и продовольственной безопасности и других областях. Наша страна открыта для равноправного диалога и совместной работы", - заключил Сергей Алейник.