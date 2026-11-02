Достигнем ЦУР вместе! В Минске предложили подумать над совместными проектами под эгидой ШОС

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 2 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:10 Футболисты "Зенита" вышли в лидеры чемпионата России Спорт
20:06 Беларусь и КНР подтвердили приверженность принципу неделимости безопасности в Евразии Политика
19:51 Зарубежные эксперты назвали Минск важной площадкой для диалога по вопросам евразийской безопасности Общество
19:40 От сыров до МАЗов. Рыженков рассказал, какие совместные производства планируют создать Беларусь и Вьетнам Экономика
19:27 Постпред Польши при ООН ушел в отставку на фоне кризиса вокруг Конституционного суда В мире
19:08 Профсоюз IG Metall намерен провести забастовки более чем на 2 тыс. предприятий Германии В мире
18:53 Фестиваль-конкурс "Творчество без границ" собрал молодых талантов из Беларуси и зарубежья Культура
18:42 III Молодежный военно-патриотический форум пройдет в 2027 году в Бресте Общество
18:36 В Витебске за сутки мошенники обманули семь подростков. В УВД дали советы, как уберечь ребенка Регионы
18:18 В Гродненской области определили победителей первого этапа конкурса "Учащийся года" Регионы
18:18 Белоруска Белявская стала шестой на ЮОИ на стометровке вольным стилем Спорт
18:16 Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Доминиканой о взаимной отмене виз Президент
18:03 Дипломаты Беларуси и России обсудили в Минске вопросы общеевропейской безопасности  Политика
18:02 Баскетболисты "МИНСКА" уступили в матче Единой молодежной лиги ВТБ Спорт
18:00 Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за сообщения об угрозе взрыва В мире
17:57 АПК, промышленность, инфраструктура. Банк развития подвел итоги финансирования проектов в III квартале Экономика
17:53 Национальный союз студентов Франции призвал выйти на протесты 3 и 5 ноября  В мире
17:49 "Нам нужны гуманные фильмы". Эксперт из Узбекистана о развитии современного кино Культура
17:41 Достигнем ЦУР вместе! В Минске предложили подумать над совместными проектами под эгидой ШОС Политика
17:35 Утвержден механизм возмещения части транспортных расходов на доставку комбикормов производства БНБК Экономика
17:34 В Германии протестующие провели акцию у здания Гамбургского университета В мире
17:32 Творчество, патриотизм, дружба. Как проходят школьные осенние каникулы, рассказали в "Зубренке" Общество
17:20 Запасы газа в Европе в этом году делают ее более уязвимой к зиме - глава Equinor  В мире
17:17 Стройорганизация Гомельской области завышала стоимость работ и материалов. Возбуждено уголовное дело Регионы
17:17 Навроцкий выбирает силовое противостояние, которое может очень дорого обойтись Польше - Туск В мире
17:11 Для чего нужен был "Студенческий список" в Сербии? Рассказала профессор МГИМО Общество
17:09 Путин утвердил положение о порядке реализации договора с Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества  В мире
16:57 "Возможность для студентов познакомиться с мастерами кино". Гендиректор "Беларусьфильма" о "Лістападзе"  Общество
16:57 ЖКХ, торговля, строительство. В Мингорисполкоме рассказали, с какими вопросами чаще обращаются жители  Общество
16:56 Возможности трансграничной торговли через БУТБ представлены деловым кругам Вьетнама Экономика
Все новости
Все новости

Достигнем ЦУР вместе! В Минске предложили подумать над совместными проектами под эгидой ШОС

Опубликовано:

Логотип БелТА
Политика
02 ноября 2026, 17:41

Достигнем ЦУР вместе! В Минске предложили подумать над совместными проектами под эгидой ШОС

В Беларуси создана национальная архитектура по реализации Целей устойчивого развития до 2030 года. Разработаны Национальная стратегия по достижению ЦУР до 2040 года, отраслевые и региональные стратегии устойчивого развития. В этот процесс вовлечены правительство и парламент, общественные организации, молодежь и бизнес. Синергия всех ветвей власти и общества - в целях достижения ЦУР. 

Беларусь продолжает продвигать объединительные инициативы и впервые провела Форум ШОС по устойчивому развитию. В Минске сегодня собрались национальные координаторы и их представители, чтобы обсудить ход реализации Повестки-2030, которая успешно продвигается на пространстве ШОС. На форуме обсуждали в том числе перспективу создания Совета по устойчивому развитию в рамках организации.

По словам председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, национального координатора по достижению ЦУР Сергея Алейника, тема красной нитью проходит через все решения, принимаемые на высшем уровне. Президент Беларуси на саммите ШОС в Тяньцзине в 2025 году обозначил устойчивое развитие как один из приоритетов в рамках ШОС. 

В своем выступлении на форуме, выслушав национальных координаторов и их представителей государств - членов ШОС, Сергей Алейник остановился на нескольких принципиальных моментах.
Национальный опыт Беларуси

В основе Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года лежит девиз "Никого не оставить в стороне". В одиночку целей достичь невозможно, подчеркнул национальный координатор по достижению ЦУР. В дополнение к этому девизу реализация ЦУР в Беларуси проходит под девизом "Достигнем цели вместе!".
Как результат, вот уже девятый год в стране успешно функционирует национальная архитектура по достижению ЦУР. "Это не абстрактная конструкция, а живой механизм, где правительство, парламент, гражданское общество, частный сектор, академическое сообщество и молодежь в партнерстве с агентствами системы ООН в нашей стране действуют в синергии. Именно такой подход позволил "встроить" ЦУР во все национальные стратегические документы - от Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2040 года до отраслевых государственных программ", - сказал он.
Достижения в этой работе подтверждаются не внутренними оценками, а международными рейтингами, подчеркнул Сергей Алейник. Так, Беларусь регулярно сохраняет высокие позиции в глобальном индексе ЦУР. Последний показатель - 35-е место из 169 стран. 

"Мы выполнили задачи Повестки-2030 на порядка 83% и уверенно движемся к выполнению ЦУР в полном объеме к 2030 году. Наибольшие достижения - по ликвидации нищеты, гендерному равенству, экономическому росту, индустриализации и инновациям, ответственному потреблению и сохранению экосистем суши", - подчеркнул он.
Но цифры - это лишь вершина айсберга. За ними стоит главное: в Беларуси обеспечен всеобщий доступ населения к базовым социальным услугам - образованию, здравоохранению, электроэнергии, качественному жилью, водоснабжению и санитарии. Это и есть реальное качество жизни людей, ради которого ведется работа.

Региональное измерение в национальной работе

По словам национального координатора по достижению ЦУР, устойчивое развитие не может быть сосредоточено только в столицах. В 2025 году реализована 21 пилотная инициатива по ЦУР на местном уровне в шести областях страны. Эти проекты позволили создать дополнительные рабочие места для людей с ограниченными возможностями, обустроить локации для их досуга, поддержать наиболее уязвимые категории граждан.
Разработаны и одобрены региональные стратегии устойчивого развития на период до 2040 года. Проведены региональные форумы по устойчивому развитию в ряде городов Беларуси. Видится, что такой подход востребован и дает конкретные результаты.

В июле 2025 года на политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке Беларусь представила третий добровольный национальный обзор о выполнении Повестки-2030, отметил Сергей Алейник.  

Отдельно он указал на вклад молодежи в достижение ЦУР в Беларуси. В стране создан уникальный механизм - пул молодежных послов, состоящий из студентов вузов. Они являются важной движущей силой в распространении знаний о ЦУР и национальных усилий в области устойчивого развития. Активная работа молодых людей на этом направлении позволяет им глубже раскрыть свой профессиональный потенциал на практике. У них появляется дополнительная возможность стать активными партнерами государства, участниками современных созидательных процессов в устойчивом развитии страны.

Беларусь готова делиться своим опытом и объединять усилия для достижения ЦУР на пространстве ШОС, подчеркнул национальный координатор.

Глобальный контекст, или От достижений к проблемам

В этой части выступления Сергей Алейник говорил откровенно, как и подобает на площадке ШОС, где ценят честный разговор.

Так, по оценкам ООН, сегодня прогресс наблюдается лишь по 35% задач в рамках ЦУР. По многим целям - регресс. Причины этого известны: развязанные Западом войны и конфликты, незаконные санкции, попытки противоправного изъятия финансовых активов, торговые войны, политизация самой повестки устойчивого развития, хронический недостаток финансирования, отсутствие унифицированных правил, протекционистские барьеры.
Все это, по его словам, подрывает и без того хрупкие возможности развивающихся стран, бьет по продовольственной и энергетической безопасности, разрушает логистические цепочки. И самое главное - это противоречит самому духу Повестки-2030, которая задумывалась как фактор консолидации мирового сообщества, а не его разделения.

Что могут сделать страны ШОС?

Национальный координатор по достижению ЦУР заметил, что страны ШОС в целом уже выполнили повестку ЦУР на более чем 60%. Это при среднем мировом показателе в районе 20%. Разрыв в пользу ШОС очевиден и говорит о том, что потенциал в организации реализуется эффективнее, чем в среднем в мире. Но он же говорит и о том, что нам есть куда расти.

Сергей Алейник предложил подумать над реализацией совместных проектов под эгидой ШОС по достижению ЦУР, как это происходит в других международных организациях, например, ООН. "До настоящего времени наша площадка не занималась проектной деятельностью. Можно было бы подумать над субстантивным наполнением таких проектов и механизмами их финансирования", - сказал он, предложив рассмотреть идею проведения форума на ежегодной основе. Беларусь готова обсудить площадку для его проведения.
Скоро завершится реализация действующей Повестки-2030 и нужно готовится к новой. В Беларуси считают: ШОС должен иметь свою консолидированную позицию, чтобы отразить будущие цели и задачи в интересах пространства.

"Беларусь готова к предметному взаимодействию с партнерами по ШОС по всем направлениям - от локализации ЦУР и обмена опытом до совместных проектов в сфере зеленой экономики, цифровизации и продовольственной безопасности и других областях. Наша страна открыта для равноправного диалога и совместной работы", - заключил Сергей Алейник.

БЕЛТА.-0-

Фото Татьяны Матусевич
Теги
Алейник Минск ШОС
Новости рубрики Политика
Фото из архива Беларусь и КНР подтвердили приверженность принципу неделимости безопасности в Евразии
Фото из архива Дипломаты Беларуси и России обсудили в Минске вопросы общеевропейской безопасности 
Генсек ШОС поддержал идею создания Совета организации по устойчивому развитию 
Максим Рыженков Рыженков отметил особую роль ШОС в развитии стран на фоне политизации темы устойчивого развития 
Рыженков: странам ШОС важно правильно использовать богатый потенциал организации
Фото Гомельского облисполкома Крупко о гуманитарной миссии в Алешках: Беларусь вновь подтвердила позицию миролюбия и добрососедства
  • Главная
  • Достигнем ЦУР вместе! В Минске предложили подумать над совместными проектами под эгидой ШОС
    • Главное
    Построить в срок Нежинский ГОК. Лукашенко собрал совещание по важному для страны проекту
    "Разговор был жестким". Снопков о совещании у Лукашенко по Нежинскому ГОКу
    Достигнем ЦУР вместе! В Минске предложили подумать над совместными проектами под эгидой ШОС
    Место новое - значимость прежняя. Какую традицию заложило II ВНС
    Топ-новости
    Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Доминиканой о взаимной отмене виз
    Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
    Утвержден механизм возмещения части транспортных расходов на доставку комбикормов производства БНБК
    Алейник назвал направления, по которым Беларусь достигла наибольшего прогресса в реализации ЦУР
    Крупко о гуманитарной миссии в Алешках: Беларусь вновь подтвердила позицию миролюбия и добрососедства
    "Огромная роль". Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в миссии в Алешках и переговорах с Украиной
    III Молодежный военно-патриотический форум пройдет в 2027 году в Бресте
    Белоруска Белявская стала шестой на ЮОИ на стометровке вольным стилем
    Как белорусы оценили новый сервис по онлайн-заказу дров, рассказали в Минлесхозе
    Путин утвердил положение о порядке реализации договора с Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества 
    Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум - ЕАБР
    Творчество, патриотизм, дружба. Как проходят школьные осенние каникулы, рассказали в "Зубренке"
    Таунхаусы в "Минск-Мире". Загородный уют в сердце большого города 
    Кинематограф стал мощнейшим инструментом защиты культурного суверенитета и исторической памяти - Петришенко
    Республиканская акция "Единство поколений: маршрут памяти" в формате автопоезда стартовала в Минске 
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.