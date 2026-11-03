Для обеспечения безопасности нужно продолжать вести диалог - генсек ОБСЕ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения безопасности необходимы коммуникация и дипломатия. Об этом заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, передает корреспондент БЕЛТА.





"Безопасность не может обеспечиваться только военными средствами. Для нее также необходимы коммуникация, дипломатия и практические шаги по снижению рисков и повышению прозрачности. Чтобы уменьшить неопределенность и укрепить доверие в нынешних непростых условиях, мы должны более эффективно использовать эти инструменты и адаптироваться к новым реалиям, с которыми сталкиваемся", - сказал Феридун Синирлиоглу.





При этом он обратил внимание, что одних этих инструментов недостаточно. Нужна и политическая воля для их реализации. "Как справляться с разногласиями и искать точки соприкосновения? История учит нас, что, несмотря на глубокие разногласия, диалог возможен и должен продолжаться. Мы должны продолжать говорить и слушать друг друга, потому что события в одной части нашего региона могут иметь последствия далеко за его пределами. Кроме того, история нашего континента учит нас, что безопасность каждого из нас зависит от нашей готовности работать сообща. Если мы не будем взаимодействовать с нашими соседями, это не сделает нас безопаснее", - подчеркнул генсек ОБСЕ.

IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. Мероприятие объединит более 600 человек из около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии, на которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности.-0- IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 3-4 ноября. Мероприятие объединит более 600 человек из около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии, на которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-





Фото Яна Горбанюка