Дискуссия о механизмах архитектуры безопасности в Евразии приобрела глобальное значение - Русакович

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря инициативам Беларуси проблематика евразийской безопасности сегодня стала важной частью актуальной повестки мирового развития. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА доктор исторических наук, профессор Андрей Русакович, который участвует в работе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"В этом году на конференции обсуждается тема "Преодоление международного беспорядка в духе сотрудничества: сможем ли мы собрать головоломку евразийской безопасности?". В названии заключается несколько важных концептуальных посылов, связанных с проблематикой региональной и глобальной безопасности, а следовательно и будущего всего человечества", - подчеркнул Андрей Русакович.
Он также продолжил: "Проблема формирования системы безопасности на Евразийском континенте в настоящее время приобретает особую актуальность, обусловленную трансформацией мирового порядка, кризисом традиционных евроатлантических структур безопасности, нарастающей неопределенностью и конфликтностью в международных отношениях - все это определяется как международный беспорядок. Сейчас дискуссия о принципах и механизмах архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии приобретает глобальное значение. Это сложная задача, однозначного решения которой может и не быть, учитывая разнообразие государств, народов, регионов и различного рода противоречий на континенте".
"Вместе с тем организаторы мероприятия уверены, что тревожные тенденции в международных отношениях в конечном итоге удастся переломить и многие проблемы будут решены политико-дипломатическим путем на основе равноправного и взаимовыгодного диалога, - отметил профессор. - В сущности, название нынешней конференции формулирует важнейшую задачу трансформации мира на ближайшую перспективу".-0-
Фото Виталия Пивоварчика