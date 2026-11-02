Дипломаты Беларуси и России обсудили в Минске вопросы общеевропейской безопасности 

Делегацию нашей страны на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, российскую - замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"В ходе консультаций состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества Беларуси и России в рамках ОБСЕ, отношений с Европейским союзом и другими европейскими региональными организациями", - проинформировали в МИД.
Стороны подтвердили союзнический характер отношений Беларуси и России и условились о продолжении тесной координации действий, в том числе в рамках ОБСЕ в преддверии 33-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лугано (Швейцария).-0-
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