18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков 18 ноября в рамках 47-й Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН провел ряд двусторонних встреч с парламентскими делегациями. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.Состоялись переговоры с заместителем председателя Комитета Парламента Сингапура по обороне и иностранным делам Викрамом Нэйром. Белорусский парламентарий отметил, что Сингапур - важный партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии. "Мы высоко ценим продолжающийся конструктивный политический диалог между странами. Необходимо активизировать парламентские контакты и взаимодействие. Парламенты должны сыграть важную роль в развитии двустороннего сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес", - сказал он.Сергей Рачков сообщил, что в Национальном собрании Беларуси действует региональная группа дружбы. "Возможно, в законодательном органе Сингапура есть парламентарии, которые заинтересуются взаимодействием с нашими депутатами. Для развития межпарламентских связей было бы полезным подготовить и подписать соответствующее соглашение", - отметил он и отдельно остановился на вопросах развития торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.Парламентарий Сингапура согласился с важностью развития двустороннего взаимодействия, в том числе по парламентской линии, и использования прежде всего экономического и технологического потенциала стран для повышения уровня жизни людей и высказался за организацию контактов и обмен визитами.Также была проведена встреча с председателем Комитета Национального собрания Лаоса по национальной обороне и безопасности Сулихай Пичитом. Стороны подчеркнули стратегический характер отношений Беларуси и Лаоса, высокую динамику контактов по приоритетным направлениям. Обращено внимание на активизацию межпарламентского сотрудничества, в том числе на международных площадках. Повестка парламентского диалога постоянно наполняется актуальными вопросами. Подтверждена заинтересованность в визите спикера Парламента Лаоса в Беларусь.Кроме того, белорусский депутат провел краткие беседы с главами делегаций стран - наблюдателей в МПА АСЕАН - Азербайджана, Республики Корея, Пакистана, России, Турции, Японии.-0-