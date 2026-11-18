18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков 18 ноября в рамках 47-й Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН провел ряд двусторонних встреч с парламентскими делегациями. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
Сергей Рачков сообщил, что в Национальном собрании Беларуси действует региональная группа дружбы. "Возможно, в законодательном органе Сингапура есть парламентарии, которые заинтересуются взаимодействием с нашими депутатами. Для развития межпарламентских связей было бы полезным подготовить и подписать соответствующее соглашение", - отметил он и отдельно остановился на вопросах развития торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.
Парламентарий Сингапура согласился с важностью развития двустороннего взаимодействия, в том числе по парламентской линии, и использования прежде всего экономического и технологического потенциала стран для повышения уровня жизни людей и высказался за организацию контактов и обмен визитами.
Также была проведена встреча с председателем Комитета Национального собрания Лаоса по национальной обороне и безопасности Сулихай Пичитом. Стороны подчеркнули стратегический характер отношений Беларуси и Лаоса, высокую динамику контактов по приоритетным направлениям. Обращено внимание на активизацию межпарламентского сотрудничества, в том числе на международных площадках. Повестка парламентского диалога постоянно наполняется актуальными вопросами. Подтверждена заинтересованность в визите спикера Парламента Лаоса в Беларусь.
Кроме того, белорусский депутат провел краткие беседы с главами делегаций стран - наблюдателей в МПА АСЕАН - Азербайджана, Республики Корея, Пакистана, России, Турции, Японии.-0-
Политика
18 ноября 2026, 20:01
Диалог о развитии: Рачков провел встречи с парламентариями стран АСЕАН
Фото пресс-службы Палаты представителей
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