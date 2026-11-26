26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенные Арабские Эмираты привержены сотрудничеству с международными партнерами в целях мира и построения более безопасного и стабильного будущего. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси Салим Мохамед Аль-Мушаррах 26 ноября на торжественном мероприятии по случаю 55-й годовщины основания ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



"В достижениях Объединенных Арабских Эмиратов большое внимание отводится чествованию человека, который неизменно находится в центре нашего пути развития, и семьи, которая из поколения в поколение вносит вклад в сохранение национальной идентичности, сплочение общества, - сказал посол. - Наша глубокая приверженность родине и ее историческому наследию гармонично сочетается с открытостью миру, уважением к культурному и человеческому многообразию, а также стремлением наводить мосты дружбы и сотрудничества с различными странами и народами, в том числе с Беларусью и белорусским народом".



Салим Мохамед Аль-Мушаррах рассказал об экономическом развитии Объединенных Арабских Эмиратов. "За первые шесть месяцев 2026 года объем внешней торговли страны, не связанной с нефтью, составил почти 2 трлн дирхамов, продемонстрировав рост примерно на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Эти показатели подтверждают доверие международных партнеров к деловой среде ОАЭ, ее стабильности и конкурентоспособности, свидетельствуют о развитии производственного потенциала страны и переходе экономики к секторам с более высокой добавленной стоимостью", - отметил посол.



При этом он обратил внимание, что совокупная стоимость активов суверенных фондов страны составляет около $2,5 трлн. "Соглашения ОАЭ (их число достигло 40) о всеобъемлющем экономическом партнерстве, заключенные со странами и объединениями, имеющими стратегическое значение на региональном и глобальном уровнях, способствовали расширению возможностей для торговли и инвестиций, а также более глубокой интеграции страны в мировую экономику. Опираясь на эти экономические и финансовые преимущества и стремясь диверсифицировать экономику, повысить ее конкурентоспособность, Объединенные Арабские Эмираты уделяют особое внимание инвестициям в передовые технологии и отрасли будущего", - добавил он.



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