Депутаты ратифицировали соглашение с Ганой о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам 

По мнению Министерства иностранных дел, соглашение с Ганой будет содействовать развитию двусторонних контактов и укреплению сотрудничества с этой страной.-0-





Фото Николая Петрова

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты во время первого заседания четвертой сессии Палаты представителей восьмого созыва ратифицировали соглашение между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, передает корреспондент БЕЛТА.Межправительственное соглашение было подписано в Минске 8 июня 2026 года для активизации сотрудничества между двумя странами и упрощения официальных поездок граждан Беларуси и Ганы, имеющих действительные дипломатические и служебные паспорта.По словам заместителя министра иностранных дел Беларуси Павла Утюпина, соглашением предусмотрено, что граждане Беларуси и Ганы, владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом по территории государства другой стороны на срок не более 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность их безвизового пребывания на территории государства другой стороны не должна превышать 90 дней в течение одного календарного года.При этом каждая сторона оставляет за собой право отказать во въезде или сократить срок пребывания гражданина государства другой стороны, если такой гражданин является неприемлемым или признан персоной нон грата.Павел Утюпин проинформировал, что соглашение вступит в силу через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.