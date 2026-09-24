Дапкюнас: планы Украины увековечить организаторов УПА и ОУН могут обострить линии напряженности

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планы Украины увековечить организаторов УПА и ОУН могут обострить линии напряженности. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает БЕЛТА.

Месяц назад в Украине был подписан закон о создании Украинского национального пантеона. Как заявлялось, мемориальный комплекс станет местом перезахоронения выдающихся деятелей Украины и центром сохранения исторической памяти и патриотического воспитания, а также местом проведения государственных церемоний.





"Имеется информация о планах увековечить в пантеоне память организаторов Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН). Окончательное решение об этом будет принимать специально созданная комиссия с привлечением ученых", - отметил Андрей Дапкюнас.





Он напомнил, что делегация Беларуси неоднократно привлекала внимание стран - членов ОБСЕ к прославлению властями Украины военных преступников и пособников нацистов. "Не исключаю, что наши выступления на эту тему уже набили оскомину. А судя по тому, что откликалась на них лишь делегация России, к теме исторической памяти, неонацизма и прославления пособников нацистов у многих делегаций в этом зале выработалась явная аллергия: все "серьезные дипломаты" говорят на злобу дня, а делегация Беларуси - опять про какую-то историю... Делегация Беларуси будет продолжать говорить об истории", - заявил дипломат.





Андрей Дапкюнас подчеркнул, что Беларусь будет делать это из желания помочь лучше понять, как за последние три десятилетия страны ОБСЕ умудрились прийти от надежды на мир, основанный на уважении и сотрудничестве, к страху перед большой войной.





"Мы будем продолжать говорить о том, что одной из важных причин трагедии современной Украины стало решение властей страны после 2014 года жестко переформатировать государственную идентичность Украины вопреки ее многонациональной и многоконфессиональной природе, основав эту идентичность на идее национальной исключительности, прославлении западноукраинского национализма и антироссийской риторике. Ни одна уважающая себя страна мира не сможет спокойно смотреть на такой государственный антипроект на своей границе. Когда же такой антипроект нацеливается на великие державы, вовлеченные в глобальное геополитическое соперничество, это становится похоже просто на игру со спичками возле бочки с бензином", - образно заметил глава делегации.





Он также ответил на вопрос, почему именно представитель Беларуси берет слово каждый раз, когда речь заходит о чествовании пособников нацистов, и говорит об этом, когда другие молчат.





"Потому что Беларуси болит. Потому что в сердце каждого белоруса бьет набат колоколов Хатыни. Так же, как в памяти поляков живет незаживающая боль Волыни, как скорбью Бабьего Яра звенит беда в сердцах украинцев и как в груди каждого из нас вечно стучит пепел Клааса, - пояснил дипломат. - Решение о создании мемориала национальной памяти, которое в иной ситуации является естественным и благородным, в нынешних условиях в Украине при неосмотрительном выборе властей через почитание вдохновителей и исполнителей насилия способно оголить линии напряженности, в немалой степени ставшие причиной кровопролитной войны".





Андрей Дапкюнас подчеркнул, что очень важно осторожно и ответственно выбирать своих героев, ведь опрометчивый выбор может не стать желаемым венком доброй памяти, а обернуться бумерангом возмездия.-0-