Дапкюнас: нацизм может возродиться, если человечество забудет уроки прошлого

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о преступлениях нацизма нужно сохранять, чтобы не допустить их повторения. Об этом заявил белорусский дипломат Андрей Дапкюнас на круглом столе в Вене "Общее в памяти разных культур: международное осмысление трагедии Малого Тростенца", сообщает БЕЛТА.Андрей Дапкюнас рассказал, что белорусскую и российскую делегации очень часто упрекают, в частности на площадке ОБСЕ, что они слишком много говорят об истории, когда в современном мире происходит и так большое количество разных событий. "Мы говорим не об истории. Мы говорим о поиске способов для всего человечества попытаться не повторить ошибок прошлого. Сегодня, к нашему большому сожалению, большинство людей в мире живет в святой, наивной уверенности, что варварство и мракобесие нацизма навсегда ушло в прошлое. Из-за невообразимости преступлений, которые были совершены, люди считают, что такое не может повториться никогда. Но все мы знаем хорошую максиму: никогда не говори никогда", - отметил белорусский дипломат.Он напомнил, что в основании человеконенавистнической практики нацизма и зверских преступлений нацистов лежала искренняя вера "просветленных народов Европы" в идеи национальной исключительности, превосходства одной социальной группы над другой.-0-