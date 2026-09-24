Дапкюнас: Литва превращает Европу в территорию запретов, списков и идеологического надзора

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва превращает европейское пространство в территорию запретов, списков и идеологического надзора. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает БЕЛТА.

На заседании белорусская делегация инициировала обсуждение вопроса "О превентивной дипломатии и важности деэскалации" в рамках повестки дня Постоянного совета ОБСЕ.





Андрей Дапкюнас пояснил, что в конце июля МИД Литвы выступил с инициативой о внесении дополнений в закон о национальных ограничительных мерах. Сейчас эта инициатива рассматривается в правительстве и Сейме. Если она получит поддержку, изменения начнут действовать с начала следующего года. Речь идет о том, чтобы предложить артистам, музыкантам, ученым, преподавателям, спортсменам из Беларуси и России пройти публичную проверку на политическую благонадежность: письменно осудить действия России в Украине, подтвердить предписанный набор политических формулировок и согласиться на публикацию такой декларации в открытом доступе.





Отказ от подписания декларации повлечет автоматический запрет на въезд в Литву. А подписавшие ее лица смогут выступать в Литве только в обезличенном "нейтральном статусе", без права представлять свою страну и использовать национальную символику.





"Назовем вещи своими именами. Это не "единый, прозрачный и объективный правовой механизм", как пытаются представить его литовские власти. Это политическая цензура, принуждение к отказу от собственных убеждений и унизительная проверка на лояльность по национальному признаку. Требование публично произнести навязанную политическую формулу под угрозой запрета на въезд прямо посягает на свободу мнений и их выражения", - сказал Андрей Дапкюнас.





Он заявил, что публикация деклараций создает угрозу травли и преследования, а запрет на государственную символику делит людей на достойных и недостойных.





"Размытые критерии "поддержки" и "причастности" открывают дорогу произволу. Сегодня мишенью объявлены белорусские и российские деятели культуры, науки и спорта. Завтра подобный экзамен на правильность взглядов могут распространить на любого, чье мнение не совпадает с политической линией Вильнюса. Так европейское пространство превращают в территорию запретов, списков и идеологического надзора", - обратил внимание представитель белорусской делегации.





Андрей Дапкюнас заметил, что власти Литвы проводят ужесточение ограничительных мер под лозунгом защиты страны. Власти Беларуси не меньше заинтересованы в надежной и прочной безопасности страны. "Однако в отличие от наших литовских соседей обеспечивать безопасность страны мы стремимся в первую очередь настойчивыми усилиями по созданию вокруг Беларуси пояса добрососедства: посредством безвизового режима для граждан Литвы и всего Евросоюза, посредством гостеприимства и открытости", - сказал дипломат. Он подчеркнул: не строительством заграждений из колючей проволоки и минных полей, а настойчивыми призывами к диалогу и восстановлению нормальных добрососедских отношений, к возобновлению взаимодействия в упреждении нелегальной миграции, деэскалации военной активности на границах, нормализации торговых отношений.





"Все это не выдумки. Это было в истории наших стран, и это можно и нужно восстановить. Восстановить, а не окончательно уничтожить запретами и ограничениями", - призвал постпред Беларуси.-0-