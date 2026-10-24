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Далеко не чужие. Зачем сближаются Беларусь и Монголия и что может изменить визит Ухнаагийн Хурэлсуха в Минск

Опубликовано:

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Политика
24 октября 2026, 17:48

Далеко не чужие. Зачем сближаются Беларусь и Монголия и что может изменить визит Ухнаагийн Хурэлсуха в Минск

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Беларусь и Монголия находятся в разных частях Евразии. Одна страна расположена на перекрестке трансъевропейских маршрутов, другая - между Россией и Китаем, в самом центре Азиатского континента. Их разделяют тысячи километров, различия в природных условиях и структуре экономики. Однако у двусторонних отношений есть важная особенность: они опираются не только на современную дипломатическую повестку, но и на опыт многолетнего сотрудничества, сформировавшегося еще в советскую эпоху. В июне 2024 года Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил первый государственный визит в Улан-Батор, придав новый импульс двусторонним отношениям. Теперь переговоры на высшем уровне принимает белорусская столица. Как изменились отношения между странами и что ждать от визита Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Минск, читайте в материале БЕЛТА.
Почти 7 тыс. км, но общая история

Истоки современного сотрудничества между Беларусью и Монголией уходят в советские времена. Белорусские специалисты участвовали в развитии монгольской промышленности и инфраструктуры, в страну поставлялись тракторы, самосвалы и оборудование. Формировались профессиональные и гуманитарные связи, а белорусская продукция становилась частью хозяйственной жизни Монголии. Для Беларуси это было сотрудничество в рамках общего экономического пространства. Для Монголии, развивавшей собственную промышленность и сельское хозяйство, - возможность использовать технологии и производственный опыт советских республик.

Особенно заметным стало присутствие белорусской техники. Она использовалась в сельском хозяйстве, а карьерные самосвалы БЕЛАЗ нашли применение в горнодобывающей отрасли. Последнее направление остается актуальным и сегодня: минеральные ресурсы играют важнейшую роль в монгольской экономике.
О масштабах сотрудничества свидетельствует история Минского тракторного завода. В 1980-х годах белорусские машины были хорошо известны монгольским хозяйствам. А в 1986 году предприятие получило от Монголии орден Полярной звезды - одну из высших наград страны. К тому времени на монгольских полях работало около 10 тыс. белорусских тракторов.

И это был не просто экспорт отдельного вида техники. За поставками стояли обслуживание машин, использование навесного оборудования и накопленный опыт эксплуатации в местных условиях.

После распада Советского Союза прежние хозяйственные связи ослабли. На всем континенте изменились механизмы торговли, финансовые отношения и условия работы предприятий. Однако накопленный опыт не исчез, он сохранил основу для последующего восстановления сотрудничества.

Монголия одной из первых признала независимость Беларуси

В декабре 1991 года Монголия стала третьей страной, признавшей независимость и государственный суверенитет Беларуси. 24 января 1992 года стороны установили дипломатические отношения. 

Кстати, ровно в это время Александр Лукашенко впервые посетил Монголию: будучи депутатом, он находился в составе правительственной делегации, прибывшей в Улан-Батор по пути из Китая. Таким образом, его визит в Монголию в июне 2024 года был первым в истории двусторонних отношений визитом главы белорусского государства на таком уровне, но не первым знакомством с этой страной.

В последующие годы контакты между странами развивались постепенно. Лидеры двух государств встречались на международных площадках, в том числе на саммитах ШОС и БРИКС. Однако для формирования устойчивого экономического партнерства одних политических контактов было недостаточно. Требовались механизмы поддержки экспорта, деловые связи и постоянное дипломатическое присутствие.

Возвращение к экономическому сотрудничеству

Важным этапом стал визит премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича в Монголию в 2013 году. После него экономические отношения между странами активизировались. В 2014 году в Улан-Баторе открылось посольство Беларуси. Это позволило системнее работать с государственными органами Монголии, поддерживать контакты между предприятиями и продвигать белорусскую продукцию.

Со временем Беларусь возобновила поставки карьерных самосвалов после перерыва, вызванного распадом СССР. Постепенно расширялась номенклатура экспорта: наряду с продовольствием в Монголию поставлялась сельскохозяйственная и пассажирская техника, оборудование и другие товары.

В 2019 году стороны заключили межправительственное генеральное соглашение о предоставлении экспортного кредита. Такие инструменты имеют особое значение для рынков, где покупателям необходимо финансирование крупных закупок техники и оборудования.
В 2020 году белорусский экспорт в Монголию вырос до $50 млн. Этот показатель продемонстрировал, что при наличии финансовых механизмов и конкретного спроса расстояние между странами не исключает заметного роста торговли. При этом Монголия остается сравнительно небольшим рынком по численности населения. Поэтому для белорусских производителей принципиально важно не просто наращивать количество поставляемых товаров, а выбирать наиболее перспективные направления и закрепляться на рынке надолго.

Почему Монголия интересна Беларуси

Монголия располагает значительными запасами полезных ископаемых, развивает добывающую промышленность и нуждается в современной инфраструктуре. Одновременно важную роль в ее экономике играет животноводство, а суровые климатические условия и большие расстояния создают специфические требования к сельскому хозяйству, транспорту и коммунальным службам.

Эта страна проводит многовекторную внешнюю политику. Ее непосредственные соседи - Россия и Китай, но Улан-Батор стремится поддерживать связи и с другими государствами. Такая внешнеполитическая стратегия Монголии стала называться политикой "третьего соседа".

Беларусь, в свою очередь, располагает развитым машиностроением, опытом производства сельскохозяйственной и специальной техники, компетенциями в пищевой промышленности и переработке сельскохозяйственного сырья. Именно здесь возникает взаимный интерес. Монголии нужны технологии и оборудование для модернизации экономики, Беларуси - новые рынки для промышленной и продовольственной продукции.

Однако конкуренция на монгольском рынке высока. Белорусским предприятиям приходится соперничать с производителями из Китая, России, Японии, Республики Корея, Европы и других стран. Поэтому выход на этот рынок требует не только качественной продукции, но и привлекательных условий финансирования, надежного сервиса и долгосрочного взаимодействия с местными партнерами.

Тракторы, БЕЛАЗы и технологии: что может предложить Беларусь

После распада СССР продажи тракторов МТЗ в Монголии резко сократились и в 1990-е годы упали практически до нуля. Впоследствии предприятие начало возвращать свои позиции. При этом белорусская сторона предлагает комплексный подход: поставлять не просто трактор, а технологию, необходимую для полноценной работы хозяйства. Речь идет о плугах, культиваторах, посевных агрегатах и сеялках. Кроме того, монгольские специалисты могут обучаться работе с белорусской техникой.
Такой формат сотрудничества позволяет решать сразу несколько задач. Покупатель получает не отдельную машину, а комплект оборудования для выполнения производственных операций. Поставщик же формирует более устойчивые отношения с заказчиком: через запасные части, обслуживание, подготовку кадров и последующие поставки.

Правда, на монгольском рынке белорусским тракторам приходится соперничать, в частности с продукцией John Deere и New Holland. Следовательно, долгосрочный успех будет зависеть от соотношения цены, производительности, доступности запчастей и стоимости эксплуатации.

Не менее важное направление - карьерная техника. Монголия обладает крупными месторождениями полезных ископаемых, а значит, нуждается в машинах для горнодобывающей отрасли. БЕЛАЗы хорошо известны местным предприятиям. В июне 2024 года представители монгольского бизнеса отмечали высокие эксплуатационные качества белорусских карьерных самосвалов.

Перспективы могут быть связаны и с другими видами техники - железнодорожными составами, пожарными машинами, оборудованием для коммунальных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кстати, белорусская спецтехника давно используется монгольскими спасателями. Как рассказывал в мае 2024 года посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик, благодаря ее работе удалось спасти более 13 тыс. человек и предотвратить имущественный ущерб на сумму свыше $20 млн.

От сухого молока до молочных комплексов

Второе крупное направление - агропромышленный комплекс и продовольствие. Беларусь обладает развитой молочной отраслью, производит сухое молоко и широкий ассортимент готовой продукции. Монголия заинтересована в развитии собственного животноводства, переработке сырья и повышении продовольственной обеспеченности.

Белорусское сухое молоко уже использовалось монгольскими производителями при выпуске молочной продукции. Еще одним примером торговых связей стали поставки белорусского солода для монгольской пивоваренной отрасли.
В 2024 году стороны обсуждали дальнейшее расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе модернизацию животноводства, развитие ферм и молочных комплексов. Для Монголии такой подход поможет повысить производительность и развивать переработку на собственной территории. Для Беларуси это перспективы поставок не только готовых продуктов, но и оборудования, технологий и инженерных решений.

Именно комплексные проекты способны обеспечить более продолжительное взаимодействие, чем разовые экспортные сделки. Вместе с тем для их реализации необходимы инвестиции, финансовые гарантии, оценка местного спроса и понятные условия обслуживания. 

Что импортирует Беларусь из Монголии

Торговля между странами не ограничивается белорусскими поставками. Монголия известна производством кашемира, шерсти и изделий из кожи - традиционных товаров, связанных с ее животноводством. 

В перспективе сотрудничество в легкой промышленности могло бы охватывать не только импорт сырья, но и обмен технологиями обработки, развитие деловых контактов и продвижение готовой продукции.

Главный вопрос - насколько такие проекты будут экономически оправданными с учетом логистических расходов и емкости рынков двух стран.

Июнь 2024 года: исторический визит Лукашенко

Новый этап двусторонних отношений начался с первого государственного визита Президента Беларуси в Монголию 1-4 июня 2024 года. Переговоры на высшем уровне готовились заранее и сопровождались активизацией контактов между внешнеполитическими ведомствами, министерствами и деловыми кругами.
В марте 2024 года Улан-Батор посетил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Он передал Президенту Монголии послание Александра Лукашенко, подтвердившего готовность посетить страну. 

Вместе с главой государства в Монголию тогда прибыла большая белорусская делегация, в которую вошли представители правительства, предприятий и организаций. 3 июня состоялись официальные переговоры Александра Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсуха. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, науке и экологии.
Особенностью переговоров стала выбранная площадка: встреча в узком составе прошла в традиционной монгольской юрте, установленной в одном из залов Государственного дворца. Это подчеркнуло значение национальных традиций для принимающей стороны.
Александр Лукашенко отметил, что основу любых межгосударственных отношений составляет экономика. "Скажем откровенно, что наши торгово-экономические отношения желают, мягко говоря, быть значительно лучше. Мы готовы в случае вашего желания сделать все, чтобы положить в копилку благосостояния монгольского народа свою часть работы", - заверил белорусский лидер.
"Мы не страдаем гигантоманией. Мы прекрасно понимаем наши отношения и свое место в отношениях Монголии с другими странами. Мы бы хотели с чего-то хорошего, великого начать с вами. Три-четыре проекта, чтобы мы могли убедить и ваш народ, и руководство страны, и журналистов, и вашу оппозицию, что мы что-то можем. Давайте эти три-четыре проекта определим, и мы вам покажем, что можем с вами сотрудничать не хуже, чем вы сотрудничаете с этими великими империями (крупными и влиятельными в мире странами. - Прим.). В вопросах сотрудничества с вами мы абсолютно открыты", - добавил глава государства.
По итогам встречи президенты подписали договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Он призван стать основой для развития политических, торгово-экономических, образовательных, научных, культурных и гуманитарных связей между странами. Вместе с ним стороны подписали ряд документов, в том числе дорожную карту сотрудничества на 2024-2026 годы и соглашения в отдельных отраслях.
"Мы не за выгодой приехали. Мы хотим восстановить наши отношения, которые всегда были не дружескими, а братскими. Вот основа нашего визита", - подчеркнул Александр Лукашенко по итогам переговоров.

Глава государства констатировал, что у Монголии, как и у Беларуси, есть большие соседи и много искренних друзей по всему миру. "Поэтому нам близок, понятен и очень импонирует прагматичный подход Улан-Батора во внешней политике. Вам очень сложно. Мы в такой же ситуации находимся, лишенные выходов к морям. Вы зажаты двумя империями, как в народе говорят. Мы - также, - сказал Президент. - Мы с уверенностью можем сказать, что в глобальном плане у наших стран не было и нет каких-либо проблем и разногласий. Это все основано на наших давних отношениях еще со времен Советского Союза".

Тракторы и скакуны: символы двусторонней дружбы

Еще одной изюминкой визита стал обмен подарками между главами государств. Церемония состоялась в загородном Центре монгольской культуры, где Александра Лукашенко познакомили с самобытными традициями и обычаями народа Монголии. 

Глава белорусского государства подарил Ухнаагийн Хурэлсуху тракторы "Беларус", а в ответ получил двух монгольских скакунов. Жеребцов назвали Мир и Хутки - последнее имя происходит от белорусского слова "хуткі".

И это было очень символично: лошадь занимает особое место в истории и культуре Монголии, а трактор "Беларус" давно стал одним из узнаваемых брендов белорусского машиностроения. Но за протокольным жестом стоял и практический смысл: сельскохозяйственная техника остается одним из направлений, в котором Беларусь рассчитывает укреплять позиции на монгольском рынке.

От исторической дружбы к прагматичному партнерству

В ближайшие годы основными направлениями белорусско-монгольского сотрудничества могут стать несколько отраслей.
"Ключевое направление сотрудничества - торгово-экономическое. Беларусь является традиционным поставщиком техники для горнодобывающей отрасли Монголии. Имеются перспективы для увеличения и диверсификации номенклатуры взаимной торговли, развития производственной и иной кооперации, в том числе в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры, легкой промышленности", - отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Главная интрига визита Президента Монголии в Беларусь - удастся ли перевести политическую близость Минска и Улан-Батора в более предсказуемые экономические отношения. Для этого важны не только новые договоренности на высшем уровне, но и их юридическое оформление, понятные правила взаимодействия для бизнеса и механизмы реализации совместных инициатив. План действий планируется отразить в новой дорожной карте сотрудничества - на 2027-2029 годы.
Еще один фактор - временное торговое соглашение между Монголией и ЕАЭС, вступившее в силу 22 июля 2026 года. Оно создает дополнительные предпосылки для расширения торговли, поскольку предусматривает обнуление или снижение таможенных пошлин в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота. 

Почти 7 тыс. км между Минском и Улан-Батором не мешали странам сохранять отношения и находить общие интересы. Но сегодня важен следующий шаг: превратить историческое наследие и политические договоренности в проекты, которые будут востребованы обеими сторонами. Именно это определит, станет ли нынешний визит лишь продолжением давней традиции дружбы или откроет новую главу белорусско-монгольского сотрудничества.

БЕЛТА.-0-
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    Лукашенко проведет переговоры с Президентом Монголии, который совершает официальный визит в Беларусь
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