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Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк

Опубликовано:

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Политика
27 сентября 2026, 16:08

Что Беларусь предложила миру с трибуны ООН? Главное о визите Рыженкова в Нью-Йорк

Фото МИД
Фото МИД
Фото МИД
Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым приняла участие в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Традиционные мероприятия в Нью-Йорке собрали лидеров и глав внешнеполитических ведомств со всего мира. Для Беларуси это была не только возможность заявить о своей позиции по ключевым международным вопросам, но и площадка для встреч с партнерами и новых договоренностей - от отмены виз до запуска переговоров по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Каким Минск видит будущее мировой системы и что делать ООН в условиях меняющегося мира? О главных заявлениях, встречах и инициативах белорусской дипломатии читайте в обзоре БЕЛТА.
Двусторонняя дипломатия: торговля, безопасность и новые проекты
 
На полях Генеральной Ассамблеи ООН Максим Рыженков провел большое количество встреч с руководителями внешнеполитических ведомств стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В центре внимания были развитие политического диалога, торгово-экономическое сотрудничество, новые совместные проекты, гуманитарные связи и взаимодействие на международных площадках.
 
Во время переговоров с Ираном Беларусь подтвердила общую позицию о необходимости мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке. С КНДР обсуждались перспективы открытия белорусского посольства в Пхеньяне и вопросы безвизового режима. С Кубой Минск заявил о готовности продолжать гуманитарную помощь и развивать двустороннее сотрудничество. Отдельные переговоры были посвящены торговле, поставкам белорусской продукции и техники, сельскому хозяйству, образованию и инвестициям.
В Нью-Йорке Беларусь подписала соглашение с Мальдивами о взаимной отмене виз. Документ должен упростить поездки граждан двух стран и создать дополнительные возможности для развития туристических, деловых и гуманитарных контактов. Еще один заметный результат - договоренность Омана направить в Минск первого в истории двусторонних отношений посла.
Отдельное место занял диалог с европейскими соседями. На полях Генеральной Ассамблеи Максим Рыженков встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Стороны обсудили состояние белорусско-польских отношений и возможные пути их развития.
 
Весь комплекс двусторонних отношений и возможные направления для их развития Максим Рыженков обсудил и со своим словацким коллегой. Министры рассмотрели ситуацию в регионе, выразив уверенность в необходимости сохранения каналов коммуникации открытыми для скорейшего урегулирования конфликта в Украине.
На встрече с министром иностранных дел Непала Шиширом Ханалом речь шла о поиске новых точек роста в торгово-экономическом сотрудничестве и возможном привлечении непальских граждан на работу в Беларуси. 
"Стороны уделили особое внимание созданию действенного механизма организованного привлечения граждан Непала для трудоустройства в Беларуси, предусматривающего защиту их трудовых и социальных прав, а также обеспечение безопасности. Собеседники достигли договоренности о проведении межведомственных консультаций по этому вопросу при координации министерств иностранных дел двух стран", - рассказали в пресс-службе МИД.
В штаб-квартире ООН Максим Рыженков также провел встречу с Генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем. Глава МИД поблагодарил его за поддержку мирных инициатив белорусской стороны, а тот в свою очередь высоко оценил вклад Беларуси в деятельность ООН.
У визита Максима Рыженкова в Нью-Йорк была и необычная дипломатическая деталь. На полях Генассамблеи он дарил коллегам сувениры: два вида кофе, получившие названия "Кофе мирного урегулирования" и "Кофе без политических примесей". На фоне жесткой риторики вокруг конфликтов, санкций и устройства мировой системы этот жест выглядел как своеобразное продолжение дипломатической повестки в неформальном формате: за сложными международными спорами остаются люди, которым по-прежнему приходится искать общий язык, в том числе буквально за чашкой кофе.
 
Евразийская хартия: от идеи к переговорам
 
Идея Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке появилась как предложение сформировать общий документ, который отражал бы происходящие в мире изменения и закреплял принципы равноправия государств, уважения суверенитета, многообразия моделей развития и многополярности. Для Беларуси и России эта инициатива стала одним из элементов более широкого разговора о новой архитектуре международных отношений.
В Нью-Йорке идея перешла в практическую плоскость: 25 сентября на полях Генассамблеи ООН был дан официальный старт переговорам по этому документу. Министерская встреча, собравшая представителей различных евразийских государств, прошла под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России Максима Рыженкова и Сергея Лаврова.
 
Министры отметили, что переговорный процесс по тексту хартии будет способствовать установлению атмосферы доверия и определению общих подходов к решению проблем безопасности на евразийском пространстве с опорой на баланс интересов всех вовлеченных государств.
 
Как было заявлено по итогам мероприятия, хартия должна закрепить принципы равенства государств, неделимости безопасности и ответственности стран Евразии за решение региональных проблем. Одновременно речь идет об экономической связанности, гуманитарных контактах, цивилизационном диалоге и равноправном принятии решений. Участники встречи приняли совместное заявление и утвердили регламент работы группы по подготовке документа.
 
Главный тезис: ООН должна снова стать рабочим механизмом
 
Центральным событием недели высокого уровня всегда становятся общие прения в зале Генеральной Ассамблеи. По сложившейся дипломатической традиции их открывает Бразилия, затем выступают Соединенные Штаты - как принимающая сторона.
 
Пленарные заседания были посвящены актуальной теме - "Восстанавливая доверие, управляя преобразованиями: ООН, работающая в интересах всех". Как подчеркнул в своем выступлении Максим Рыженков, доверие между государствами сегодня находится на самой низкой точке со времен холодной войны.
"Необходимые преобразования пробуксовывают. Все больше раздается голосов, что ООН не работает в интересах всех и не способна управлять переменами. Во многом и потому, что мы, государства-члены, погрязли в бесконечных дискуссиях, но так и не предоставили организации реальной возможности действовать. Именно поэтому тема сессии звучит сегодня как приговор нашей коллективной нерешительности и одновременно как диагноз, предполагающий срочное лечение", - заявил белорусский дипломат.
По его словам, системный кризис международных отношений виден повсюду: воздух наполнен тревогой от Европы до Ближнего Востока, от Азии до Африки и Латинской Америки.
 
"Человечество снова балансирует на грани существования, которую мы надеялись навсегда оставить в прошлом веке. Как же мы дошли до такой точки? - задался вопросом глава МИД. - Это ведь не стечение обстоятельств. Это закономерный результат действий отдельных государств по целенаправленному подрыву системы международных отношений. Чтобы мир развивался не по законам мирного сосуществования, а по принципу права силы и политического эгоизма. Если мы действительно хотим восстановить доверие, мы должны не прятаться за дипломатическими реверансами, а честно назвать причины кризиса".
Беларусь, напомнил Максим Рыженков, является государством - основателем ООН, и потому заинтересована не в ослаблении организации, а в восстановлении ее роли. "У нас есть рецепт, как вернуть ООН ее предназначение. Он очень прост: отдельные страны мира должны прекратить использовать нашу общую организацию в своих эгоистических целях, должны задуматься о судьбе нашей общей планеты в целом", - сказал дипломат.
Но на этом министр не остановился. Он перешел от общей оценки к конкретным предложениям. Первое - реформа Совета Безопасности ООН. По мнению белорусской стороны, его состав должен учитывать возрастающую роль стран Глобального большинства, в том числе через расширение категории постоянных членов за счет государств Глобального Юга.
 
Второе - возвращение к международному праву и Уставу ООН вместо расплывчатой концепции "порядка, основанного на правилах". Именно Устав, подчеркнул Максим Рыженков, остается универсальным документом, закрепляющим суверенное равенство государств.
 
Третье - реформа специализированных учреждений ООН и международных финансовых институтов. Беларусь выступает за изменение системы представительства и голосов в них с учетом демографических и экономических реалий XXI века.
Максим Рыженков добавил, что при каждом новом кризисе простые люди во всем мире задаются вопросом: почему ООН не работает на установление мира? То есть людей не интересуют институциональные ограничения ООН, они хотят видеть деятельность и результат, а их нет.
 
"Поэтому неудивительно, что многие отождествляют работу нашей организации с секретариатом, где все-таки доминируют представители западных стран. Как и в Брюсселе, это мир уютных кабинетов с заоблачными зарплатами и жизнью, очень далекой от забот тех, кто нуждается в помощи в различных уголках нашей планеты. Многие из этих чиновников никогда и не бывали в зоне конфликтов и находятся от них гораздо дальше, чем любой волонтер на передовой. Это, конечно, не столько упрек в адрес секретариата, сколько, наверное, упрек в адрес всех нас - государств-членов, которые допустили, чтобы такое происходило", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
 
"Себе - всегда зеленый свет"
 
Наиболее острая часть выступления министра была посвящена отношениям Запада с остальным миром. Здесь Максим Рыженков использовал метафору дорожных знаков, которая, пожалуй, стала самым запоминающимся образом в его заявлениях.
 
"К сожалению, стремление жить за счет других так и осталось главным нарративом развития коллективного Запада, - заявил белорусский дипломат. - В эпоху холодной войны баланс сил обеспечивался системой сдержек и противовесов двух противоборствующих политических систем. Но с 1990-х годов, когда это равновесие рухнуло, политика неограниченного превосходства начала стремительно нарастать".
 
По его словам, в последние годы эта политика достигла апогея: западные страны фактически попрали международное право и начали принуждать всех действовать на основании так называемых "правил", разрушая неугодные страны и подавляя непокорные народы. "А эти правила - как знаки в городе, который они сами спроектировали. Себе - всегда зеленый свет. Всем остальным - красный", - отметил Максим Рыженков.
 
Украина: Беларусь вновь заявила о готовности содействовать миру
 
Глава белорусского внешнеполитического ведомства коснулся и ситуации в регионе, подчеркнув, что Беларусь готова и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира в Украине.
"Мы доказали свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. Мы готовы и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира в Украине. Но будем откровенны: любой устойчивый мир в этой стране невозможен без устранения первопричин, которые годами игнорировались. Это и планы по включению Украины в НАТО вопреки всем реалиям безопасности. И невыполнение Минских соглашений, которые были единственным легитимным путем к миру", - сказал министр.
 
Максим Рыженков напомнил, что выполнение этих соглашений саботировалось с тем, чтобы затянуть время и дать возможность Украине перевооружиться. Это признали и западные политики.
"Бесконечная накачка Украины оружием ведет только к уничтожению самой Украины и ее народа. Мы призываем к скорейшему началу реальных переговоров, которые приведут к устойчивому миру", - заявил дипломат.
 
Африка и историческая справедливость
 
В марте Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении тяжким преступлением против человечности торговли порабощенными африканцами и расового порабощения африканцев. Беларусь без колебаний поддержала этот документ, и это был не просто дипломатический жест.
Как подчеркнул в ООН Максим Рыженков, это был голос страны, которая сама прошла через подобный ад истории. "Мы знаем, что такое геноцид: треть нашего населения в годы войны хладнокровно убили, замучили "цивилизованные" европейцы, которых объединил Гитлер 85 лет назад. Сегодня их потомки говорят нам о том, что они к этому не имеют отношения, да и деды их тоже не имели, якобы. Но деревенский дом с белорусскими детьми, стариками и женщинами поджигал не фюрер. А таких домов были тысячи", - заметил министр.
Беларусь также знает, что такое разграбление культурного наследия: ее богатства, ресурсы, произведения искусства вывозились на Запад. Молодежь насильно угонялась в рабство туда же - в Европу. "И сегодня, оказавшись под беспрецедентными санкциями, мы вновь ощутили, что такое быть мишенью. Поэтому мы с особым дружеским, братским чувством поддерживаем тех, кто требует исторической справедливости, включая тему репараций, которую поднял Африканский союз, - заявил глава МИД. - Но репарации - это не только финансы. Это еще и уважение к памяти. Это возвращение народам их собственной культуры и истории. Сколько еще на карте мира остается названий, которые стерли память тысячелетий?"
 
В качестве примера он привел знаменитый водопад в Южной Африке, который народы Зимбабве веками называли Моси-оа-Тунья, то есть "гремящий дым". Колонизаторы его "открыли" и назвали в честь своей королевы Виктории, которая в Африке даже никогда не была. "Разве это не кража идентичности?" - задал риторический вопрос белорусский дипломат.
Аналогичные подходы белорусская делегация озвучила и на отдельном мероприятии высокого уровня, организованном на полях Генеральной Ассамблеи по инициативе президента Ганы.
 
Беларусь поддержала усилия африканских государств по возвращению культурных ценностей, обеспечению исторической справедливости и возмещению ущерба, нанесенного в период колониализма. Предложено наращивать международные усилия в этой сфере по линии научных сообществ, историков, а также музеев, архивов и библиотек.
 
А что касается предложения вернуть географическим объектам в странах Африки их исконные названия, то эта инициатива белорусской стороны вызвала живой интерес со стороны участников мероприятия и была поддержана, заявили в МИД Беларуси.
 
Об архитектуре сотрудничества и конфликте цивилизаций
 
На заседании высокого уровня в честь 40-летия Декларации о праве на развитие Максим Рыженков заявил, что будущее за новой архитектурой международного экономического сотрудничества.
 
"Сегодняшнее противостояние лишь подчеркивает, что мир так и не смог преодолеть раскол, который обозначился еще в прошлом веке. Те государства, которые голосовали против декларации или предпочли воздержаться в 1986 году, сегодня фактически блокируют принятие Пакта на развитие. Что стоит за их позицией? Ответ прост: они хотят жить дальше так, как жили столетиями, то есть за счет других", - заявил глава МИД.
Именно поэтому, подчеркнул министр, эти государства пытаются сдерживать развитие стран Глобального большинства через политику неоколониализма, выражающуюся в незаконных односторонних принудительных мерах, искусственных барьерах для торговли и технологического обмена, навязывании так называемой "демократии" и "реформ" и других подобных действиях.
 
"Беларусь, как и многие другие страны Глобального большинства, на себе ощущает воздействие этих инструментов, направленных на искусственное ограничение нашего прогресса. Мы решительно отвергаем такие подходы и отвергаем право сильного как основу миропорядка. Убеждены, что будущее - за постепенным, но неуклонным формированием новой архитектуры международного экономического сотрудничества", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
 
Такая архитектура, пояснил Максим Рыженков, будет ориентирована на интересы простых людей и построена на принципах равноправия, недискриминации и справедливого распределения благ.
 
Она также должна учитывать интересы Глобального большинства и быть основана на верховенстве права и уважении к суверенитету, а не на "порядке, основанном на правилах", который выдумывается западными странами каждый раз заново, добавил министр.
Выступая в ООН, Максим Рыженков обратил внимание и на сохраняющийся конфликт цивилизаций, который, по оценкам белорусской стороны, целенаправленно культивируется Западом для дестабилизации стран Глобального большинства - через подстрекательство к войнам, подпитку региональных конфликтов, введение односторонних принудительных мер. Эта тема была поднята главой МИД на министерской встрече Группы друзей Альянса цивилизаций.
 
Максим Рыженков заявил о недопустимости реализации отдельными членами группы политики, сопряженной с диктатом, угрозами и незаконными санкциями. Он отметил, что двойные стандарты, которые ведут к цивилизационной напряженности, должны быть отменены.
 
Как объединить усилия в глобальном здравоохранении
 
К солидарности государств, но уже в области глобального здравоохранения Максим Рыженков призвал на совещании высокого уровня по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и реагирования на них.
 
Министр напомнил, что пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала глобальную взаимозависимость: вирус стремительно распространился по миру, не признавая ни стран, ни границ, ни народов. Однако вместо того, чтобы сплотиться, мир разъединился: границы закрылись, большинство государств замкнулись в собственных национальных "крепостях", а международная торговля в целом значительно сократилась.
"При этом группа западных стран взяла на себя роль учителя, давая наставления всем остальным, как себя вести: закрывайте границы, останавливайте производство, загоняйте население по домам. Более того, монополизировав разработку вакцин и контролируя их распределение, Запад, по сути, присвоил себе и право определения окончательного диагноза. А это не что иное, как коррупция, служащая обогащению фармацевтических транснациональных корпораций", - заявил глава МИД.
 
По его словам, оглядываясь назад, очевидно, что социальные и общественные издержки на порядок превзошли пользу от ограничений. Беларусь тогда предвидела эти риски, поэтому избрала иной, более дальновидный путь - оставаться открытой, активно выступая за объединение усилий.
 
В 2021 году Беларусь поддержала идею разработки международного соглашения по пандемиям, активно участвуя в переговорах и внося конкретные предложения.  "Однако сегодня мы видим, что не удается объединить усилия. Пока эксперты спорят о формулировках протокола к соглашению, регулирующего систему доступа к патогенам и совместного использования выгод, страны ЕС продолжают политику санкций, которые блокируют для многих стран доступ к жизненно важным лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию. Поэтому мы призываем четко зафиксировать в протоколе обязательства воздерживаться от введения любых ограничений на поставки медицинской продукции во время чрезвычайных ситуаций", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Максим Рыженков добавил, что солидарность в области глобального здравоохранения должна выражаться в своевременном обмене информацией, совместных исследованиях, укреплении эпидемиологического надзора и, что критически важно, во взаимной поддержке.
 
В тот же день глава МИД Беларуси встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Среди возможных направлений сотрудничества обсуждались доступ к закупкам лекарств на международных платформах, обучение специалистов и использование белорусского опыта в вопросах воздействия радиации на здоровье человека.
 
Выбирая иной путь
 
О многих из этих тенденций говорилось на Генеральной Ассамблее ООН и в прошлом году. Беларусь, да и другие государства, разделяющие ее позицию, призывали международное сообщество к действиям. Но становится только хуже.
 
"Беларусь и страны Глобального большинства не желают тонуть с остатками этого корабля и выбирают иной путь: мы строим многополярный, справедливый мир равных государств в интересах всех народов. У нас другого пути нет!" - заявил Максим Рыженков с главной трибуны ООН.
 
Это, пожалуй, и стало главным посланием белорусской делегации в Нью-Йорке.-0-

Скриншоты видео webtv.un.org, фото БЕЛТА, МИД
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