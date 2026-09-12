Чем для Беларуси выгодно участие в БРИКС, рассказал Рыженков

"Мы принимаем участие в саммите БРИКС как государство-партнер. Мы гордимся своим статусом, потому что он позволяет нам приблизиться к пулу ключевых стран глобального большинства, которые все больше начинают принимать участие в выстраивании мировой политики и экономики. Видеть, как бьется пульс этого глобального мира, определять участие Беларуси в нем - это очень важно. Мы получили возможность благодаря очень содержательному председательству Индии в БРИКС принять участие фактически во всех сегментах деятельности организации: сферах здравоохранения, образования, культуры, транспорта, логистики, общественных объединений и организаций. Это не только позволило нам в международном разрезе себя продвинуть, но и выстроить на двусторонней основе очень хорошие отношения со странами БРИКС", - сказал Максим Рыженков.





Министр указал на то, что Беларусь полностью разделяет все цели и задачи организации. "В настоящее время мы делаем акцент на развитие торгово-экономического сотрудничества, направили свою заявку и ожидаем в самое ближайшее время ее рассмотрения и принятия положительного решения по поводу участия в Новом банке развития БРИКС. Считаем, что это будет хорошая возможность для реализации инвестпроектов в нашей стране", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.





18-й саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. Столица Индии принимает 26 делегаций из разных стран, включая государства - партнеры БРИКС, а также международные организации. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-





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12 сентября, Нью-Дели /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассказал журналистам о том, чем для нашей страны интересно участие в БРИКС, передает корреспондент БЕЛТА.