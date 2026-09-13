БРИКС становится одним из авторитетнейших институтов глобального большинства - Рыженков на саммите организации 

13 сентября, Нью-Дели /Корр. БЕЛТА/. О растущем авторитете БРИКС среди институтов глобального большинства во время выступления на сессии "БРИКС+" заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

"БРИКС стремительно становится одним из самых авторитетных институтов глобального большинства и объединяющей силой, которая активно формирует облик всего мира. Разумеется, этот динамичный процесс наталкивается на сопротивление. Мы наблюдаем растущее давление со стороны государств, которые продолжают стремиться к мировому господству. Они постоянно пытаются запугать нас санкциями, экономическими, торговыми и финансовыми ограничениями, незаконными тарифами и другими мерами", - сказал Максим Рыженков.

Министр указал на то, что такая своевольная политика диктатуры не может предложить миру гуманную и упорядоченную модель развития, в которой он нуждается сегодня. "Нашим недоброжелателям пора, наконец, осознать, что работа нашей ассоциации не представляет никакой угрозы. У нас исключительно мирные и конструктивные намерения. Конечно, мы считаем реформирование системы глобального управления и усиление роли глобального большинства в принятии решений одной из наших целей. Но это имеет решающее значение для стабильного развития всего мира", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.