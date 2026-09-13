БРИКС становится одним из авторитетнейших институтов глобального большинства - Рыженков на саммите организации 

13 сентября, Нью-Дели /Корр. БЕЛТА/. О растущем авторитете БРИКС среди институтов глобального большинства во время выступления на сессии "БРИКС+" заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.
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Министр указал на то, что такая своевольная политика диктатуры не может предложить миру гуманную и упорядоченную модель развития, в которой он нуждается сегодня. "Нашим недоброжелателям пора, наконец, осознать, что работа нашей ассоциации не представляет никакой угрозы. У нас исключительно мирные и конструктивные намерения. Конечно, мы считаем реформирование системы глобального управления и усиление роли глобального большинства в принятии решений одной из наших целей. Но это имеет решающее значение для стабильного развития всего мира", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Максим Рыженков по поручению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко принимает участие в XVIII саммите БРИКС, который проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. Столица Индии принимает делегации из разных стран, включая государства - партнеры БРИКС, а также международные организации. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".-0-