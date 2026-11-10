Белорусско-швейцарские политические консультации состоялись в Минске

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд политических консультаций между Республикой Беларусь и Швейцарской Конфедерацией 10 ноября состоялся в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.



Белорусскую делегацию на политических консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, швейцарскую - начальник управления Евразии Федерального департамента иностранных дел Пьер-Ив Фукс.



На мероприятии стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая диалог со Швейцарией как действующим председателем ОБСЕ, а также обсудили ситуацию в регионе и мире.



Особое внимание на консультациях было уделено состоянию и перспективам активизации сотрудничества Беларуси и Швейцарии в политической, торгово-экономической и других областях в контексте существующих рамочных условий.-0-