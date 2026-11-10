10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд политических консультаций между Республикой Беларусь и Швейцарской Конфедерацией 10 ноября состоялся в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
Белорусскую делегацию на политических консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, швейцарскую - начальник управления Евразии Федерального департамента иностранных дел Пьер-Ив Фукс.
На мероприятии стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая диалог со Швейцарией как действующим председателем ОБСЕ, а также обсудили ситуацию в регионе и мире.
Особое внимание на консультациях было уделено состоянию и перспективам активизации сотрудничества Беларуси и Швейцарии в политической, торгово-экономической и других областях в контексте существующих рамочных условий.-0-
Политика
10 ноября 2026, 18:26
Белорусско-швейцарские политические консультации состоялись в Минске
Фото МИД
Новости рубрики Политика
Главное
Топ-новости
Петкевич обсудила с постпредом России при СНГ взаимодействие в экономике и гуманитарное сотрудничество
Каб дзеці і ўнукі не забыліся, што яны - беларусы. Міністр інфармацыі сустрэўся з беларускімі пісьменнікамі
С нами интереснее