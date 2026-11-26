26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения между Беларусью и Никарагуа вышли на качественно новый уровень, а в 2025 году товарооборот между странами достиг рекордного уровня. Об этом на пятом заседании белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Реализуется ряд масштабных совместных проектов, продолжаются поставки белорусской техники производства МАЗ и "АМКОДОР" в Никарагуа, - сказал Евгений Шестаков. - При содействии никарагуанских партнеров открыт центр сервисного обслуживания белорусской техники, обеспечивающий ее оперативный ремонт и гарантийное обслуживание. Регулярно проходят обмены правительственными и отраслевыми делегациями, проводятся крупные совместные мероприятия".
"Наши страны поддерживают друг друга на международных площадках и последовательно реализуют достигнутые договоренности", - подчеркнул замглавы МИД.
Во главе никарагуанской делегации в Беларусь прибыл советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо. Евгений Шестаков поблагодарил гостей из Никарагуа за приезд в белорусскую столицу для участия участия в работе комиссии.
"Для участия в заседании мы пригласили руководителей профильных министерств и организаций, ведущих банков, промышленных предприятий Республики Беларусь", - отметил он.-0-Фото Виталия Пивоварчика