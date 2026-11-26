26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения между Беларусью и Никарагуа вышли на качественно новый уровень, а в 2025 году товарооборот между странами достиг рекордного уровня. Об этом на пятом заседании белорусско-никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реализуется ряд масштабных совместных проектов, продолжаются поставки белорусской техники производства МАЗ и "АМКОДОР" в Никарагуа, - сказал Евгений Шестаков. - При содействии никарагуанских партнеров открыт центр сервисного обслуживания белорусской техники, обеспечивающий ее оперативный ремонт и гарантийное обслуживание. Регулярно проходят обмены правительственными и отраслевыми делегациями, проводятся крупные совместные мероприятия".