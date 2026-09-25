Белорусские дипломаты на площадке ЮНКТАД высказались о ключевом национальном приоритете страны

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевым национальным приоритетом Беларуси является укрепление экономической и продовольственной устойчивости. Важность этого отметил представитель Беларуси, выступая на 39-й сессии Совета по торговле и развитию ЮНКТАД в Женеве, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское постоянное представительство при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.



Беларусь призвала ЮНКТАД применять объективный и комплексный подход к оценке факторов, влияющих на мировую торговлю и мировую экономику, в условиях растущей геополитической напряженности, экономической неопределенности, а также вооруженных конфликтов, изменения климата и торговых ограничений.



Кроме того, белорусская сторона обратила внимание на негативные последствия односторонних принудительных мер, экспортных ограничений и нетарифных мер как факторов, приводящих к росту цен на продовольствие, удобрения и энергоносители, а также нарушающих глобальные цепочки поставок и торговые отношения. Эти факторы также увеличивают издержки как для стран, подвергающихся санкциям, так и для развивающихся стран.



Представитель Беларуси подчеркнул: "Укрепление экономической и продовольственной устойчивости является ключевым национальным приоритетом Беларуси. Страна стремится увеличить внутреннее производство продовольствия, поставив цель достичь 80-85% самообеспеченности к 2030 году".



"Приоритеты Беларуси в сфере внешней экономики включают дальнейшее развитие сотрудничества с Россией, СНГ и ЕАЭС, а также партнерами в Азии и Африке", - резюмировала белорусская сторона.-0-