Белорусская делегация во главе с Кочановой прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме

По итогам форума предусматривается принятие декларации, а также подписание и обмен коммерческими контрактами и соглашениями (меморандумами) о сотрудничестве.-0-

Фото "СБ. Беларусь сегодня" Фото "СБ. Беларусь сегодня"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме "Стратегическое партнерство: развитие парламентского диалога, новые задачи и перспективы сотрудничества", который сегодня начинает работу в Хиве, сообщает БЕЛТА.В центре внимания парламентариев, представителей министерств, ведомств и бизнеса - развитие промышленной кооперации, укрепление продовольственной безопасности, расширение связей между регионами и гуманитарное партнерство.​Программой первого дня предусмотрена двусторонняя встреча спикеров верхних палат парламентов Натальи Кочановой и Танзилы Нарбаевой, заседания четырех тематических секций и посещение выставки продукции ведущих предприятий двух стран.В ходе секций участники обсудят широкий спектр вопросов: промышленной кооперации, совместных инвестиций, реализации трудового потенциала, сотрудничества в агропромышленном комплексе (продовольственная безопасность и биотехнологии). В центре внимания также стратегическое партнерство Узбекистана и Беларуси в гуманитарной и социальной сфере, туристический диалог - от потенциала к реальным совместным проектам.В пленарном заседании Узбекско-белорусского межпарламентского форума примут участие руководители палат парламентов двух государств, представители правительства, министерств и ведомств, высших образовательных учреждений и бизнеса. Основное внимание будет уделено вопросам занятости, высшего образования, науки и инноваций, социальной защиты, здоровья матери и ребенка, сотрудничества субъектов предпринимательства, а также сокращения бедности.