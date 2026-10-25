Белорусская делегация проведет серию встреч на полях Парламентского форума БРИКС в Индии

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация проведет серию двусторонних встреч на полях XII Парламентского форума БРИКС, который пройдет 26-27 октября в Индии под девизом "Укрепление роли парламентов в интересах развития, ориентированного на потребности людей", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Белорусская парламентская делегация прибыла в Нью-Дели для участия в масштабном Парламентском форуме БРИКС. Совет Республики на форуме представляет член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Александр Лукьянов. В XII Международном парламентском форуме БРИКС участие принимает заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов.
Во время насыщенной программы форума запланировано проведение четырех пленарных сессий, а также профильная встреча руководителей комитетов по международным делам. Александр Лукьянов выступит на заседаниях форума и проведет серию двусторонних встреч с руководителями парламентских делегаций стран - участниц и партнеров объединения.
Парламентские форумы БРИКС выступают ключевым элементом парламентского измерения организации, обеспечивая законодательную поддержку достигнутых договоренностей, укрепление принципов многополярности и расширение межпарламентского диалога. Национальное собрание Беларуси принимает активное участие в мероприятиях БРИКС с 2024 года.
Официальный статус государства - партнера БРИКС открывает для Беларуси новые горизонты внешнеэкономического сотрудничества, способствует укреплению связей с наиболее динамично развивающимися мировыми рынками и активному участию в построении справедливой архитектуры международных отношений.-0-
Фото Совета Республики