Белорусская делегация принимает участие в Ассамблее МПС в Танзании

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация принимает участие в работе 153-й Ассамблеи Межпарламентского союза и связанных с ней мероприятиях в городе Аруша (Объединенная Республика Танзания), сообщает БЕЛТА.



Ассамблея Межпарламентского союза - уникальная площадка для рассмотрения актуальных вопросов международной повестки дня. Участники всемирного парламентского форума - делегации более 120 стран. Белорусскую сторону представляют председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник, член этой постоянной комиссии Алла Смоляк, а также председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков. Одним из ключевых элементов программы станет избрание председателя МПС на 2026-2029 годы.



Как сообщили в пресс-службе Палаты представителей, Сергей Рачков в ходе общих дебатов выступит на тему повышения эффективности государственного управления и расширения возможностей общественности посредством инклюзивности, доверия и обеспечения равных возможностей. Под председательством белорусского парламентария состоится заседание геополитической группы "Евразия", в ходе которого пройдут слушания кандидатов на пост председателя МПС.



Будучи членом бюро Постоянного комитета МПС по устойчивому развитию, Сергей Рачков представит позицию Беларуси в дискуссии, посвященной развитию искусственного интеллекта и будущему сферы труда. Кроме того, запланировано участие депутата в экспертных слушаниях Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности на тему укрепления безопасности и защиты критически важной инфраструктуры в кризисные периоды. Парламентарий представит Палату представителей на координационных встречах руководителей парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в МПС и Парламентской сети Движения неприсоединения.



Во время ассамблеи также состоятся заседания Руководящего совета, Исполнительного комитета, Форума женщин-парламентариев и Форума молодых парламентариев, комитетов по правам человека в отношении парламентариев и по международному гуманитарному праву. Кроме того, ассамблея примет резолюции по чрезвычайному пункту, а также по теме, рассматриваемой Постоянным комитетом по демократии и правам человека, - "Инклюзивное социальное развитие для всех: парламентская политика по содействию реализации прав и расширению возможностей людей с инвалидностью". Ожидается, что работа ассамблеи завершится принятием итогового документа по основной теме общих дебатов.-0-