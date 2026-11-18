18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем председателя Совета Республики Игорем Брилевичем прибыла в Туркменистан, где впервые пройдут мероприятия осенней сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, сообщает БЕЛТА.



Сессия МПА СНГ пройдет 19 и 20 ноября в национальной туристической зоне "Аваза" города Туркменбаши в рамках председательства Туркменистана в СНГ. В настоящее время рассматривается вопрос о присоединении Меджлиса Туркменистана к Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ в качестве наблюдателя.



У белорусской делегации ожидается насыщенная рабочая программа. Парламентарии примут участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству и по правовым вопросам, заседании Совета МПА СНГ, а также в 61-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества. Кроме того, графиком визита предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч с зарубежными коллегами.-0-