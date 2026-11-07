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Беларусь зарекомендовала себя как устойчивый сторонник мирных инициатив - Клишевич

Опубликовано:

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Политика
07 ноября 2026, 16:41

Беларусь зарекомендовала себя как устойчивый сторонник мирных инициатив - Клишевич

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
7 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь себя зарекомендовала как устойчивый сторонник мирных инициатив и диалог с ней может идти исключительно на принципах взаимного уважения. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич.

В Минске с 3 по 4 ноября проходила IV Международная конференция по евразийской безопасности. В частности, на ней обсудили вопросы военно-политической безопасности, контроля над вооружениями и управления военными рисками.

"Главными заинтересантами продолжения конфликта на Украине сегодня выступают страны Европейского союза и Великобритания. Именно эти государства стали основным двигателем войны. Для них поддержка мирных инициатив или прекращение боевых действий на условиях России равносильна политической смерти", - сказал Сергей Клишевич.
По его словам, серьезно вложившись в эту войну за счет собственных граждан, многие европейские политики фактически стали заложниками конфликта. "Теперь их политическая судьба напрямую зависит от ее исхода. При этом война идет явно не по планам Запада - этому способствует и позиция Президента США, который теперь не только на словах, но и практическими действиями подталкивает к скорейшему завершению конфликта. Поражение Украины или заключение мирного соглашения автоматически обернется политической смертью для многих европейских лидеров, с которых граждане уже сегодня спрашивают: во имя чего их вынуждают ухудшать финансовое положение и жертвовать социальными гарантиями. Именно поэтому сопротивление таких политиков будет яростным - для них это вопрос политического выживания. Однако, несмотря на это, фиксируется ресурсное истощение прежде всего евроспонсоров конфликта, в том числе на фоне практических шагов США по ограничению помощи Украине. Конфликт еще некоторое время продлится, но наметившаяся смена политических лидеров в ряде стран Европы дает надежду на то, что здравый смысл возобладает", - подчеркнул Сергей Клишевич.

Эксперт отметил, что отправной точкой появления новых, сильных политиков в Европе станет системный кризис, начало которого уже наблюдается. "Осознание губительности этого конфликта для самих стран ЕС станет первым шагом к его свертыванию. Беларусь в этой ситуации зарекомендовала себя как устойчивый сторонник мирных инициатив", - сказал он.

Сергей Клишевич рассказал, что втягивание страны в конфликт видится нереалистичным. "Минск последовательно отказывается от роли "пешки в геополитической игре Запада" и не станет частью "буферной зоны", которую ей пытаются навязать. Главным гарантом мира на белорусской земле остается Президент Александр Лукашенко, чей авторитет и влияние на международной арене позволяют обеспечивать безопасность граждан и купировать любые попытки втягивания страны в этот конфликт", - подчеркнул эксперт.

По словам Сергея Клишевича, нормализация отношений с западными государствами - это геополитическая целесообразность как для Запада, так и для Беларуси. "Наш национальный лидер не единожды акцентировал внимание на том, что соседей не выбирают, а потому страны Европейского союза просто не могут игнорировать Беларусь, находящуюся в центре Европы. Поначалу некоторые из них попытались разговаривать с нами с позиции силы, но в отношении Беларуси такой подход не работает. Разговаривать с нами методами принуждения просто невозможно. Наша стойкость и последовательность в реализации национальных интересов привели к осознанию у многих недоброжелателей, что Беларусь не удастся "наклонить", а сотрудничество с ней - это не уступка, а прагматичный шаг во имя общего блага", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что диалог с Беларусью может идти исключительно на принципах взаимного уважения. "Можно констатировать, что благодаря системной пробелорусской политике Президента Александра Лукашенко, направленной на реализацию национальных интересов нашего народа, - политике, которая долгое время встречала сопротивление со стороны многих западных государств, не признававших нас равными и желавших подчинить своей воле, - сегодня пришло понимание, что с нашими придется считаться. Беларусь последовательно отстаивает собственную субъектность и не намерена становиться частью чужой "буферной зоны" или разменной монетой в геополитических играх. Мы смотрим на ситуацию прагматично, видя потенциальные риски, но при этом четко осознавая собственные интересы. Ну а кто не хочет уважать этот выбор - тот будет вынужден считаться с ним. Жизнь и борьба многих поколений белорусов застолбила заслуженное право нашего народа жить на своей земле по своим традициям и законам", - отметил Сергей Клишевич.-0-

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